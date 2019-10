Funghi porcini: proprietà, benefici, controindicazioni e come usarli in cucina

I funghi porcini sono una varietà di funghi molto apprezzata. Scopriamone le proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che li riguardano.

I funghi porcini sono una particolare varietà di funghi, caratteristici sia per l’aspetto che per il sapore deciso ed in grado di donare sapore a diverse pietanze. Considerati i funghi più pregiati tra tutti, vantano una discreta dose di minerali e di vitamine alle quali si aggiungano anche sostanze antiossidanti e fibre. Come ogni altro alimento, anche i funghi porcini possono avere degli effetti collaterali. Scopriamo quindi quanto c’è da sapere sul loro conto, partendo dai valori nutrizionali per continuare con i benefici e i modi di usarli in cucina.

Tutto sui funghi porcini: proprietà, controindicazioni e ricette

I funghi porcini, il cui nome è boletus edulis, sono funghi pregiati che si trovano tra fine estate e inizio autunno. Appartenenti alla famiglia delle Boletaceae sono riconoscibili per la classica forma con cappello largo e marrone che sovrasta un gambo chiaro e solitamente carnoso. Noti per il loro sapore inconfondibile sono preziosi anche l’apporto nutrizionale dato dalla presenza di fibre, minerali e vitamine.

Perfetti per le diete grazie alle poche calorie che contengono, i funghi porcini sono un alimento in grado di supportare il sistema immunitario. Pur non essendoci un quantitativo consigliato da mangiare, si sconsiglia di consumarli tutti i giorni in quanto, essendo spugnosi, catturano le scorie date da inquinamento, eventuale uso di pesticidi etc… Queste impiegano un po’ per essere eliminate dall’organismo e per questo motivo è consigliato di non esagerare nel consumo.

Calorie e valori nutrizionali

I funghi porcini hanno in media circa 30 calorie ogni 100 grammi che variano in base alla quantità d’acqua che contengono. Ciò fa di loro un alimento decisamente ipocalorico e per questo indicato a chi sta seguendo una dieta. Gli scarsi carboidrati contenuti e le proteine che in proporzione sono di più, li rendono un alimento più che idoneo per chi desidera restare in forma o perdere peso. Ricchi di fibre, i funghi porcini contengono anche vitamine come la K la PP e quelle del gruppo B e minerali come potassio, selenio, rame, sodio e fosforo. Sono infine ricchi di acido folico e beta carotene.

Proprietà e benefici dei funghi porcini

I funghi apportano diverse proprietà benefiche. Tra queste, le più note sono:

Rafforzano il sistema immunitario

Sono dei rimineralizzanti naturali

Aiutano a contrastare l’anemia

Contribuiscono ad abbassare il colesterolo

Rendono più efficiente il metabolismo

Aiutano a combattre l’influenza

Hanno un forte potere saziante

Contrastano le infiammazioni

Fanno bene al cuore

Aiutano la circolazione sanguigna

Tengono a bada la pressione

Sono utili nelle diete dimagranti

Grazie alla presenza del tirptofano (precursore della serotonina) aiutano a mantenere alto l’umore

Regolano anche il ritmo di sonno/veglia

Sono un rilassante naturale

Controindicazioni

Anche i funghi porcini, come ogni alimento, hanno degli effetti collaterali. Per via dell’effetto spugna che gli consente di assorbire sia gli agenti inquinanti che ci sono nell’aria che quelli presenti nel terreno, non andrebbero mangiati tutti i giorni ma solo in determinate occasioni,

I funghi, inoltre, possono portare allergia in soggetti predisposti. In alcuni casi possono interagire con i farmaci, motivo per cui, prima di assumerli, è bene chiedere un parere al proprio medico curante.

Come assumere i funghi porcini e curiosità

I funghi porcini si sposano bene con la stagione autunnale ma possono essere consumati tutto l’anno. Se consumati freschi si possono mangiare ripieni o in insalata, come antipasto o in aggiunta a pasta e risotti. Ottimi anche come contorno per secondi a base di carne, pesce o proteine vegetali, in commercio si trovano freschi, surgelati e secchi. Questi ultimi si usano per lo più per insaporire alcune pietanze.

Andando alle curiosità

La fama dei funghi porcini è conosciuta da secoli tanto che nell’antico Egitto erano considerati un alimento prelibato e ricco di proprietà benefiche, tale da essere indicato per l’alimentazione del faraone.

Esistono ben quattro varietà di funghi porcini che si possono mangiare e sono: il boletus aestivalis, il boletus pinophilus e il boletus aereus.

Esistono anche dei funghi porcini non commestibili come il porcino di fiele che pur non essendo pericoloso ha un sapore estremamente amaro che lo rende immangiabile.

