Castagne: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarle

Le castagne sono il frutto simbolo della stagione autunnale. Scopriamone le proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che le riguardano.

Le castagne sono dei frutti tipici dell’autunno. Amate da grandi e piccini, hanno dei valori nutrizionali che le rendono più simili ai cereali che alla frutta. Sono inoltre ricche di sali minerali e di vitamine, tanto da essere considerate un alimento ideale per quando si sta male o si soffre di determinate carenze. Ottime da digerire, si possono consumare in modi differenti e all’interno di svariate preparazione. Come ogni altro alimento, possono avere delle controindicazioni. Scopriamo quindi tutto quel che c’è da sapere sulle castagne, iniziando dai valori nutrizionali e proseguendo con i benefici e i tanti modi di usarle in cucina.

Tutto sulle castagne: proprietà, controindicazioni e ricette

Le castagne sono i frutti del castagno e si trovano in zone di montagna o nei boschi. Affinché i loro alberi riescano a fruttificare, hanno bisogno di diverso tempo, ovvero di circa 4 mesi nei quali il tempo deve essere bello. Di forma rotondeggiante da un lato e piatta dall’altro, sono caratterizzate da una spessa buccia marrone all’interno della quale si racchiude la polpa di colorazione quasi beige e dall’ottimo sapore che tutti conosciamo. Ricche di carboidrati sono spesso considerate un’alternativa a pane o pasta, specialmente per chi è intollerante al glutine, visto che ne sono prive.

A ciò si unisce la presenza di diverse proprietà benefiche, che le rendono dei frutti particolarmente indicati a chi è in stato di convalescenza o a chi ha carenze nutrizionali.

Calorie e valori nutrizionali

In media, le castagne hanno circa 170 calorie per 100 grammi. Ricche di carboidrati, hanno invece pochi grassi e poche proteine e sono prive di colesterolo.

Contengono molti minerali come il magnesio, lo zinco, il fosforo, il potassio, il rame e il manganese. Per quanto riguarda le vitamine sono invece ricche della E, della K e di quelle del gruppo B.

Proprietà e benefici delle castagne

Le castagne apportano svariate proprietà benefiche. Tra queste, le più note sono:

Sono energetiche

Hanno proprietà anti-infiammatorie

Sono ricche di antiossidanti

Contribuiscono a rendere la pelle più bella

Risultano facilmente digeribili

Contribuiscono a regolare il transito intestinale

Sono degli ottimi prebiotici

Contribuiscono ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue

Prive di glutine, sono particolarmente indicate a chi non tollera il glutine

Hanno proprietà antibatteriche

Sono molto sazianti

Sono ricche di acido folico e pertanto consigliate in gravidanza

Fanno bene al sistema nervoso e lo proteggono da alcune patologie degenerative

Contribuiscono alla salute della prostata

Sono ottime contro l’anemia

Controindicazioni

Essendo particolarmente ricche di carboidrati, le castagne sono sconsigliate in caso di obesità o di problemi come diabete, insulino resistenza, diabete mellito, etc… In questi casi, prima di consumarle, è sempre bene chiedere il parere del proprio medico curante.

Il loro consumo può aumentare situazioni di colite o areofagia.

Se consumate in alte dosi possono portare a tossicità epatica.

Come assumere le castagne e curiosità

Le castagne vantano svariati consumi da parte dell’uomo. Se normalmente basta bollirle o scaldarle in forno (chi non conosce le caldarroste?), in altri casi possono essere essiccate in modo da essere reperibili anche dopo la stagione autunnale. Grazie alla presenza di poca acqua possono essere consumate come un cereale, tanto che esiste la farina di castagne, perfetta per la preparazione di panificati, di pasta e, ovviamente di dolci. Con le castagne si possono realizzare anche ottime marmellate. Chi ama il salato può invece provarle all’interno di zuppe e minestre e usarne la purea per arricchire le verdure.

Andando alle curiosità

Le castagne sono dei frutti tipicamente autunnali. I loro mesi sono essenzialmente Ottobre, Novembre e Dicembre

Le castagne sono note dall’antichità e un tempo venivano chiamate “i cereali che crescono sull’albero”.

Nel medioevo si pensava che le castagne avessero proprietà afrodisiache.

