Luca Onestini e Ivana Mrazova: “ci separiamo per un po'”

Ieri, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno dato un annuncio importante ai loro follower.

Quella formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova è sicuramente una coppia molto amata dai follower, tanto che di recente, a causa di una breve separazione dovuta ad un viaggio fatto da Ivana in Repubblica Cieca, in tanti avevano ipotizzato con preoccupazione la possibile fine della loro storia. In realtà, come ha poi fatto sapere, Ivana era tornata a casa per un po’ sia per passare del tempo con la famiglia che per occuparsi di un problema di salute. Spiegazioni che i due hanno dato di recente sui propri account in modo da tranquillizzare tutti. E, parlando di novità, proprio ieri i due hanno annunciato che si separeranno per un po’.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si separeranno per qualche giorno

I fan di questa bella quanto simpatica coppia possono stare tranquilli perché l’amore tra loro è più forte che mai e a dimostrarlo ci sono le tante storie in cui ridono e scherzano insieme. Ed è proprio questo il messaggio che Luca e Ivana hanno dato ieri ai loro follower, comunicando che nei prossimi giorni lui andrà dai suoi per sistemare alcune cose mentre Ivana, che dovrà occuparsi delle sue, resterà a Milano. Per i due ci sarà quindi una breve separazione ma non certo la fine dell’amore che sembra più vivo che mai.

Nel comunicare la cosa, i due hanno fatto dell’ironia sulla possibilità che venga messa in giro una voce diversa e che li vede appunto separati. In merito a questa possibilità hanno quindi deciso di dire la loro in modo da tranquillizzare i fan e far si che non vengano messe notizie false in giro. Saranno riusciti nel loro intento?

Ricordiamo che la coppia, dopo essersi innamorata durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, ha iniziato a frequentarsi in modo sempre più assiduo tanto da decidere di vivere insieme. Modella lui e personaggio dello spettacolo lui (spesso in coppia con Raffaello Tonon), sono una tra le coppie più amate del momento e questo per via della loro simpatia e dell’amore che dimostrano sempre l’uno verso l’altra.

