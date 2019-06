Grande Fratello 2019, Luca Onestini polemico anche durante la finale

Luca Onestini segue la finale del Grande Fratello 2019 da casa ma non i lascia sfuggire l’occasione di proseguire la sua polemica via Instagram.

Non scorre certo buon sangue tra il Grande Fratello e uno dei suoi concorrenti vip più amati, Luca Onestini.

Trasformatosi da inquilino della casa in spettatore del programma, l’ex tronista non ha decisamente gradi il trattamento riservato al fratello Gianmarco.

Il ragazzo infatti arrivato a vivere l’ambita finale ma, secondo Luca, esclusivamente grazie alle sue forze. Il programma non gli ha fornito il supporto necessario, facendogli venir meno anche la vicinanza della famiglia che non ha mai avuto l’opportunità di andare a trovarlo, occasione riservata invece molteplici volte ad altri concorrenti.

Luca Onestini ha più volte sottolineo via social tutto ciò, arrivando anche a impugnare il megafono e ad appostarsi fuori dalle mura di Cinecittà.

Tutto ciò è stato però pagato a caro prezzo. Luca non ha infatti potuto partecipare alla finale del reality dallo studio. Il ragazzo ha sottolineato come ciò non sia assolutamente dipeso dalla propria volontà, bensì da “altri”, alludendo così a una sorta div sto punitivo da parte del programma.

Inutile sottolineare però come tutto ciò non abbia certo potuto frenare lo strenuo supporto di Luca a Gianmarco Oenstini e, con esso, la sua vena polemica oramai impareggiabile.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Finale Grande Fratello 2019: la polemica di Luca Onestini

Anche durate la finale, il Grande Fratello, agli occhi di Luca Onestini, non si è voluto smentire.

Troppa poca considerazione per Gianmarco e troppo poco spazio per fargli vivere le emozioni che il programma dovrebbe, al contrario, garantire.

Prima occasione di polemica è stato l’incontro tra Gianmarco e la madre: “3 min… anche troppo spazio, no?” ha commentato con tagliente cipiglio Luca Onestini, sottolineando poi come “fortunatamente è tutto nelle vostre mani ragazzi”.

Luca infatti ha sfruttato le sue annotazioni al vetriolo per tirare acqua al mulino del fratello e invitare i suoi fan a “combattere l’ingiustizia” spingendo il fratello verso la vittoria finale.

Così, quando Barbara D’Urso ha proposto il fatidico voto al suono di “chi vuoi che vinca?”, Luca Onestini ha commentato con un deciso “facciamo giustizia”, invitando a votare in massa Gianmarco.

Il ragazzo alla fine ha conquistato un’ottima medaglia di bronzo, segno che, come da tradizione dei reality, la polemica alla fine premia sempre. Voi che ne dite? Il supporto astioso di Luca ha in fin dei conti aiutato Gianmarco Onestini in questa sua esperienza al Grande Fratello 2019? Diteci la vostra!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Luca Onestini contro il Grande Fratello: ancora polemica e salta la finale

Grande Fratello: i primi tre posti della sedicesima edizione

Vincitore Grande Fratello 2019, chi è? Trionfa Martina Nasoni