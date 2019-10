Live – Non è la d’Urso, il programma di Barbarda d’Urso, cambia data e si sposta al Lunedì.

Live – Non è la d’Urso potrebbe cambiare giorno. La notizia arriva direttamente da Dagospia che ha parlato di uno spostamento dalla Domenica al Lunedì sera.

Sembra infatti che il cambiamento di date del Grande Fratello Vip che, per chi non lo sapesse, è stato spostato prima a Gennaio e poi a Febbraio, abbia scombussolato l’intera rete, portando scompiglio nel palinsesto. Così, in una sorta di rivoluzione interna nata per puntare il più possibile agli ascolti, si è scelto di spostare il giorno della messa in onda di uno dei programmi di punta di Canale 5, ovvero Live – Non è la d’Urso.

Live – Non è la D’urso si sposta dalla Domenica al Lunedì sera

Avevamo imparato ad apprezzarne la presenza al Mercoledì sera, quando proprio a metà settimana si poteva prendere una pausa da tutto per tuffarsi nel mondo del gossip. Poi è stata la volta della Domenica, dove chiudere in bellezza con qualche ora in pieno relax è sembrata un’ottima scelta per tutti. Ora, Live – Non è la d’Urso potrebbe passare al Lunedì sera, promettendo di diventare il momento più atteso del giorno tipicamente nero della settimana, quello in cui si torna al lavoro e alle sveglie che suonano all’alba dopo il week end e non si fa che attendere la sera per rilassarsi un po’. Quale momento migliore, quindi, per un programma nato per portare un po’ di leggerezza nelle case degli italiani?

Dopotutto, la d’Urso ha già mostrato più volte di non temere orari e avversari e di saper puntare sempre dritto verso la meta. Motivo per cui non c’è da stupirsi se un eventuale cambio nel palinsesto ha fatto si che proprio il suo programma serale cambiasse giorno.

Orfani di Temptation Island Vip che sta per terminare e del Grande Fratello Vip, rimandato al 2020 era infatti importante avere qualcosa di grosso per il Lunedì sera e Live – Non è la d’Urso sembra effettivamente una scelta appropriata visto e considerato che la d’Urso alla Domenica è già presente con Domeniva Live.

Ora bisognerà solo attendere per avere la conferma definitiva che visto le fonti sembra più che probabile.

