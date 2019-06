Luca Onestini continua la sua polemica contro il Grande Fratello e lancia nuove frecciatine in occasione della finale: “per scelta di “altri”, non farò parte della puntata”

“Gianmarco ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. È normale. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una sorpresa… perché? Boh! C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante, che a momenti chiamavano anche le vicine di casa. Quindi è una domanda alla quale non so rispondere, dovete farla agli autori e a chi gestisce il programma. Non siamo noi famiglia che non siamo andati, ci mancherebbe! Non è che non abbiamo intenzione di andare: sono scelte di altri. Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederla a loro. Gianmarco è il più giovane della casa, sembra che è maturo, che è forte ecc, però quegli altri che stanno più o meno sui trenta hanno bisogno di ottomila sorpresa, e poi lui si deve far forza da solo. Io non capisco la logica, io vorrei entrare”

Così si esprimeva circa due settimane fa Luca Onestini, evidenziando un tono più che polemico nei confronti del Grande Fratello.

A suo dire infatti il fratello, quest’anno concorrente nella casa più spiata d’Italia, avrebbe ricevuto un trattamento certo non alla pari dei personaggi più chiacchierati di lui: nessuna visita dei cari e, più in generale, un supporto quasi inesistente.

L’ex tronista ha così deciso di “entrare nella casa” a suo modo, recandosi in quel di Cinecittà armato di megafono per gridare tutto il suo affetto nei confronti del fratello Gianmarco Onestini.

Il gesto non ha però certo posto fine alle polemiche e così ieri sera (domenica 9 giugno) Luca Oenstini ha deciso di tornare sull’argomento.

Luca Onestini sulla finale del Grande Fratello: “per scelta di altri non ci sarò”

“La quiete prima della tempesta.

Domani è il Grande Giorno.. Sapete già per chi votare no

Vi comunico che per scelta di “altri”, non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio ma non importa.. Fortunatamente fino a prova contraria, decidete tutto voi, il Pubblico è sovrano ! Quindi .. Oggi più che mai, Forza Gianmarco!

Umore Alto Tutta La Vita. Non ho paura.”

Così Luca Onestini annuncia la sua assenza dalla puntata finale del Grande Fratello 2019, ponendola come una sorta di punizione o, si potrebbe anche dire, di nuovo boicottaggio nei confronti del fratello.

Mentre élu invita dunque tutti a supportare Gianmarco contro anche lo stesso GF, gli utenti sembrano più che altro sostenere proprio Luca.

Sono molti infatti coloro che hanno reagito al post polemizzando contro il Grande Fratello e la sua conduttrice, Barbara D’Urso.

“D’URSO COME È POSSIBILE CHE LUCA ONESTINI NON POSSA ESSERE IN STUDIO PER IL FRATELLO IN FINALE?????????????????? CI SONO SOLO I RACCOMANDATI DA TE???????? # gf16“

E’ solo una delle molte risposte giunte via social all’interno di questa infinita lotta di frecciatine. Che la polemica iniziata da Luca possa spingere veramente Gianmarco Onestini verso la vittoria finale? Lo scopriremo questa sera su Canale Cinque a partire dalle 21 circa.

La finale del Grande Fratello 16 infatti prosegue contro tutto e tutti.

