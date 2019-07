Ivana Mrazova compie 27 anni: dedica da brividi di Luca Onestini

Ivana Mrazova compie 27 anni: il fidanzato Luca Onestini la sorprende con una dedica da brividi sui social che emoziona tutti i fans.

Ivana Mrazova, oggi 1° luglio, compie 27 anni e il fidanzato Luca Onestini ha deciso di sorprenderla scrivendo una meravigliosa dedica d’amore su Instagram che ha conquistato non solo la modella, ma anche tutti i fans della coppia, sempre più unita e innamorata.

Bellissimi, solari e sorridenti, Ivana Mrazova e Luca Onestini sono diventati inseparabili. Dopo essersi conosciuti nella casa della seconda edizione del Grande Fratello Vip, Luca e Ivana si sono innamorati solo quando il reality è finito. La oro storia, infatti, è nata a telecamere spente e, da allora, i due hanno visto crescere il sentimento che li unisce. Oggi formano una coppia molto affiatata che si diverte e condivide con i fans i momenti più beli e, così, in occasione del 27esimo compleanno della fidanzata, Luca ha pubblicato una dolcissima dedica per la sua compagna. “27 anni fa nasceva una bambina che sarebbe diventata fondamentale nella mia vita, io ancora non ero al mondo (sono più giovane RICORDIAMOCELO #Milf) E allora ecco che oggi è una giornata Speciale perché mi ha regalato te.. Buon compleanno Amore mio ❤️ +27 Ps per altri 6 mesi posso sentirmi un Toy Boy”, ha scritto Luca che compirà 27 anni il 1° gennaio 2020.

Recentemente, Ivana ha parlato dell’amore che prova per il fidanzato Luca ai microfoni di Vieni da me. “Amore, sono super orgogliosa di te e di quello che stai facendo. Sono una donna super fortunata. Non è facile trovare una persona con cui si sta così bene. Ridiamo dalla mattina alla sera, condividiamo ogni cosa. A Raffa (Tonon, ndr) dico che sono contentissima che vi siete trovati. Ti voglio tantissimo bene. Fate i bravi visto che non ci sono”.

