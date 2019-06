Luca Onestini si scaglia duramente contro la gieffina Francesca De André per difendere il fratello Gianmarco: “Bulletta di sto ca..o”

Il Grande Fratello è ormai giunta alla fine e tra poche ore verra decretato il vincitore di questa sedicesima edizione. Nonostante ciò il programma riesce a creare dinamiche interessanti sia dentro che fuori la Casa, infatti Luca Onestini si è scagliato duramente contro Francesca De Andrè per prendere le parti de fratello Gianmarco

Tutto ha avuto origine a causa di un gioco proposto dalla redazione del GF che consistenza nell’esprimere gli aspetti negativi degli altri inquilini, e sui di il gieffino ha detto: “Ci sono due cose che devo dire: la prima è che tendi a guardare più quello che fanno gli altri prima di guardare quello che fai tu, e questa è una cosa che a me non piace. Seconda cosa, penso che sei troppo aggressiva in alcuni atteggiamenti, come ad esempio quando a Gennaro Lillio hai tirato via il piatto. Siamo persone grandi e mature, penso che dovremmo riuscire a parlare senza alzare il tono di voce o tirare una manata contro un vassoio mentre una persona sta mangiando.”

Francesca non ha per niente preso bene le parole del gieffino che, con il suo solito modo di fare, ha affermato: “Non ne voglio più sapere io. Prendi il tuo amico Gianmarca, Gianmarchina, sto ca… perché alla prossima che mi dicono qualcosa prendo una mazza da baseball e faccio razzia.”

Luca Onestini risponde e attaccata Francesca De Andrè

La reazione di Francesca a issato contro di lei i sostenitori di Gianmarco e Luca Onestini che ha deciso di rispondere alle affermazioni della De Andrè. Infatti a condiviso il video dell’attacco sul suo profilo Instagram e accompagno il tutto con queste parole: “Poverina, si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle che pensiamo TUTTI, facendola scendere dal piedistallo. E ora ripartono le buffonate da bulletta di sto c**** (come dice lei) .. Mi meraviglio che gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente, e anzi le facciano pure da schiavi .. Scioccato!”.

Chissà se questa sera Francesca avrà modo di rispondere all’ex gieffino tuttavia non potrà rispondere a Luca in persona o via collegamento, dato che lui non sarà presente in studio per la finale di questa sera.

