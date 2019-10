Pietro Tartaglione torna a parlare della Prati e fa una precisazione

Pietro Tartaglione è tornato a parlare di Pamela Prati, correggendo un po’ il tiro su quanto detto il giorno prima.

Ieri, Pietro Tartaglione ha realizzato delle nuove storie in cui, tornando a parlare di Pamela Prati, ha fatto alcune precisazioni. Dopo aver raccontato di aver saputo da amici in comune che la Prati era rimasta molto dispiaciuta per le sue parole, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ammesso di aver scoperto di essere stato impreciso nel darle la colpa riguardo all’invenzione di determinate malattie. Così, ha proseguito ammettendo di non conoscere bene la vicenda e di volersi informare meglio, arrivando ad ipotizzare persino la possibilità di ricredersi su quanto detto il giorno prima.

Pietro Tartaglione ritratta le sue parole su Pamela Prati

Per chi si fosse perso la prima parte della vicenda, Pietro Tartaglione, dopo aver visto una pubblicità in cui Pamela Prati veniva indicata come guest start per un importante evento dedicato agli sposi, aveva commentato la cosa, facendone notare l’assurdità. Dopo la storia con l’inesistente Mark Caltagirone, infatti, Pamela Prati non è più convolata a nozze come sarebbe dovuto accadere la scorsa primavera. Una bugia che è poi emersa durante la scorsa estate, diventando il gossip (ed il fatto di cronaca) più discusso della stagione e tale da riportare in qualche modo i riflettori sulla stessa Pamela che da allora è spesso ospite di vari programmi per raccontare prima della sua vita felice con marito e figli mai esistiti e poi la sua versione dei fatti circa il giro di menzogne e chi le ha costruite. Una storia che ancora oggi desta un certo interesse e che non è stata svelata del tutto, portando a denunce, polemiche, probabili libri, e film già girati ma ancora non andati in onda. Un mix mediatico che oggi si traduce sempre più in inviti per festival e programmi, esattamente come accaduto per la fiera degli sposi criticata da Tartaglione che, però, dopo aver appreso di aver ferito la Prati ha preferito tornare sui suoi passi, dichiarando di essere all’oscuro di alcuni punti e di volerne sapere di più, attraverso la visione dell’ultimo intervento che la Prati ha fatto al programma Non è l’arena. Parlandone, il marito di Rosa Perrotta ha aggiunto di sperare di ricredersi sulla Prati che, prima dei fatti sopra citati, aveva tutta la sua stima ed il suo affetto.

“Volevo ribadire che c’è stata una frase che sicuramente non era corretta. La frase in cui dico che lei si è inventata delle malattie risulta non essere vera, quindi ci tenevo a fare questa correzione perché è giusto, bisogna essere precisi. Stasera guarderò questa puntata (di Non è l’arena), che già è stata mandata in onda. La guarderò con attenzione perché pare che ci siano delle cose che io non so perché non ho avuto modo di vederla. Tramite amicizie in comune, ho saputo che lei è rimasta particolarmente dispiaciuta dalle storie che ho fatto ieri, questo a me dispiace perché lei è una donna adulta che prima di queste vicende godeva di tutta la mia stima ed il mio affetto. Spero di ricredermi su questa persona, stasera guarderò la puntata con attenzione. La mia non era una polemica riferita a lei in prima persona ma alla macchina organizzativa che c’è dietro. Quindi, vedremo come andrà a finire questa storia.”

E chissà se dopo la visione della puntata, la sua idea su Pamela cambierà ancora o se resterà sempre la stessa. Per scoprirlo continuate a seguirci.

