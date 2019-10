Pietro Tartaglione ha detto la tua contro Pamela Prati ed il successo scaturito dal suo finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone.

Ieri pomeriggio Pietro Tartaglione ha deciso di dire la sua contro Pamela Prati e la strana situazione che in Italia porta ad aver successo anche senza merito alcune.

Per dimostrare la cosa, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha mostrato un cartellone che pubblicizzava una nota fiera dedicata agli sposi e dove tra le guest star figurava Pamela Prati.

Il marito di Rosa Perrotta ha così fatto notare l’ironia della cosa, invitando i suoi follower a riflettere sull’assurdità che vi si cela dietro.

Pietro Tartaglione dice la sua contro Pamela Prati

Vedere Pamela Prati sui cartelloni e associata ad una nota fiera dedicata agli sposi ha sorpreso e deluso Pietro Tartaglione che ha così deciso di dire la sua su quanto accaduto e su come tutto ciò sia a suo dire assurdo, visto il recente caso che ha portato Pamela Prati su tutti i giornali e al centro di una storia di gossip che nel giro di poco si è trasformata anche in un caso di cronaca ancora aperto.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ricordato brevemente come la scorsa stagione Pamela Prati sia tornata al centro dell’attenzione mediatica per via della sua storia con l’inesistente Mark Caltagirone, inventandosi quindi un compagno, un futuro marito e persino due figli (come dimenticare i piccoli Sebastian e Rebecca) che poi si è scoperto essere del tutto inesistenti.

Un gossip che ha catturato mezza Italia e più, diventando ben presto anche un fatto di cronaca così famoso da essere ormai conosciuto anche all’estero.

Dopo aver ricordato tutto ciò, Tartaglione ha quindi fatto notare l’ironia della cosa, accusando l’Italia di essere un paese di pecore e di meritarsi tutto ciò.

Un monologo che si è concluso con dei complimenti ironici a Pamela Prati per la sua capacità di continuare a lucrare su quello che ha definito un gregge di pecore.

A seguire, quanto da lui detto nelle storie postate su Instagram:

“Allora ragazzi, vi spiego l’Italia in una sola foto. Allora, nozze in fiera, ospite Pamela Prati. Quale testimonial migliore per una fiera dedicata al matrimonio. Cioè, questa si è inventata un matrimonio, si è inventata dei figli, si è inventata un marito, si è inventata un compagno, si è inventata malattie che avevano queste povere creature immaginarie. Giustamente noi la premiamo chiamandola a fare da testimonial ad un evento dedicato al matrimonio, pagandola fior di quattrini. Questo rappresenta a pieno la società in cui viviamo. Riflettere ragazzi perché sembra una sciocchezza ma è una cosa molto seria. Detto ciò, tutta la mia stima a Pamela Prati. Brava, bravissima, continua così, continua a lucrare su questa situazione, fai benissimo perché per tua fortuna viviamo in un paese di imbecilli, in una società che non conosce meritocrazia alcuna, quindi bravissima, brava Pamela. Perché tanto qui siamo un gregge di pecore, niente di più, ci meritiamo questo ed è giusto così. Brava Pamela.”

Un commento espresso con tranquillità ma non senza mostrare delusione e irritazione per la scelta di far partecipare la Prati ad un evento dedicato a qualcosa di importante come il giorno delle nozze nelle quali i protagonisti tutto vorrebbero tranne che trovarsi con un compagno che, come avvenuto per la Prati, neanche esiste. Chissà se a queste parole sentite ci sarà una replica dalla diretta interessata. Come sempre, per scoprirlo, restate sintonizzati.

