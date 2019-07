Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sotto una pioggia di polemiche per le foto del figlio cedute in esclusiva a Chi: “poi dicevano a Giulia de Lellis”

“Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio”

Così parla Rosa Perrotta sule pagine di Chi, settimanale cui, insieme a Pietro Tartaglione, ha deciso di cedere in esclusiva le foto che presentano il suo Domenico, Dodo come lo chiama lei, il primogenito nato lo scorso 25 luglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Uomini e Donne: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori

Peccato che un po’ di questa felicità rischia ora di perderla proprio per quelle foto uscite su Chi e capaci di destare subito una vera e propria tempesta di polemiche.

“E poi dicevano a Giulia de Lellis, cosa non si fa per il business”

Questi i toni di un web letteralmente insorto contro la coppia

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: polemiche per le foto su Chi

“Vendere” questo il verbo più utilizzato dal web per bollare la scelta di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di presentare il figlio attraverso un servizio fotografico sul settimanale Chi.

“Il bue che dice cornuto all’asino… la cosa mi fa pensare che quando criticano gli altri questi due rodono di brutto!! Poracci 👎🏻”

E ancora…

“Eccoli qui… per fortuna che sono gli altri a lucrare per far soldi… e loro che manco a 2 giorni dalla nascita del loro primo figlio vendono le foto al giornale. Fate meno botox e meno convinzione, lavorare ma per davvero”

Alla mente del popolo del web torna inevitabilmente la polemica andata in scena tra Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis dopo la rottura di quest’ultima con Irama: Pietro accusò l’influencer di fidanzarsi e lasciarsi solo per le copertine e lei rispose piccata invitando Pietro a “pensare alle cose sue”.

“Stai per diventare padre, pensa alle cose serie che non sembri neanche normale. Quando sono davanti a voi neanche mi guardate in faccia, hai avuto modo di parlare. I miei sentimenti non sono copertine. Sei un disperato che ha bisogno di farsi credere distrutto e separato per comunicare in tv di aspettare un figlio. E vieni a dire a me questo? Tu non sai un ca**o”

Inevitabile dunque che adesso che sono Pietro e Rosa a ritrovarsi in prima pagina le accuse lanciate si ritorcano contro la coppia.

Il web non dimentica mai e presenta sempre il conto. Che arrivi anche il commento della stessa Gulia de Lellis? Staremo a vedere.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Pietro Tartaglione, stoccatina finale ad Andrea Damante

“Sei un disperato”: Giulia De Lellis risponde a Pietro Tartaglione. Lui sbotta, video

Rosa Perrotta è incinta: annuncio con Pietro Tartaglione a Domenica Live