I capelli trattati e colorati hanno bisogno di trattamenti specifici per farli risplendere. Scopriamo tutti i consigli da adottare

Fonte: Istoch-Photos

I capelli trattati sono meno “sani” dei capelli che non subiscono stress dovuti a trattamenti chimici come le tinture, i colpi di sole e le meches. Anche i capelli non tinti, ma che subiscono trattamenti fisici dovuti all’uso di phon, piastre e ferri risultano opachi, fragili e poco voluminosi. Talvolta se danneggiamo troppo i nostri capelli, il nostro hair-stylist sarà costretto a fare un taglio netto per ovviare al problema. Se ci prendiamo cura dei capelli anche con semplici gesti possiamo ottenere buoni risultati. Scopriamo tutto questo come è possibile.

La detersione Photo by iStock I capelli trattati e colorati vanno lavati frequentemente, in modo da evitare che perdano lucentezza. Bisogna scegliere uno shampoo specifico per i capelli trattati, che deterge con delicatezza senza risultare troppo aggressivo. Per le donne cha hanno i capelli tinti, quest’ultimi devono essere lavati con uno shampoo specifico per capelli colorati, in modo da garantire un colore intenso e una chioma splendente, evitando che scolorisca.

Dopo aver lavato e sciacquato accuratamente i capelli è importante applicare un balsamo, sempre di ottima qualità, che nutrisce e rinforza i capelli, qualora siano indeboliti. Una volta alla settimana è preferibile applicare una maschera che dona luce e nutre il capello. L’asciugatura Photo by iStock La fase di asciugatura è anch’essa fondamentale per avere dei capelli splendenti. Quando si asciugano i capelli con il phon, la potenza erogata non dovrebbe essere massima ma media e non si dovrebbe avvicinare troppo il phon hai capelli. I capelli prima di asciugarli con il phon devono essere tamponati con delicatezza con un’asciugamano, senza strizzarli troppo. Dopo pettinate i capelli con una spazzola con setole morbide per eliminare i nodi, anche se avete applicato il balsamo. Potrebbe interessarti anche: Shampoo, Balsamo e Tonico per idratare i capelli fai da te Passate all’asciugatura, iniziate ad asciugare i capelli senza mettere il beccuccio davanti al phon, in modo da far disperdere il calore uniformemente su tutti i capelli. Lo aggiungerete alla fine dell’asciugatura per modellare i capelli.