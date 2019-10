Grande Fratello Vip rimandato al 2020

Il Grande Fratello Vip, atteso per fine Ottobre, è stato rimandato al 2020.

Sembrava ormai tutto pronto, dai nomi dei probabili concorrenti, agli opinionisti. Eppure, qualcosa è andata diversamente da come ci si attendeva perché il Grande Fratello Vip, atteso per fine Ottobre è stato invece rimandato al 2020. Niente edizione per il 2019, quindi. Per vedere la casa più spiata d’Italia bisognerà attendere ancora almeno tre mesi.

Il Grande Fratello Vip rimandato

Il comunicato è arrivato da Mediaset e pertanto si può definire più che ufficiale. Il Grande Fratello Vip non si farà, almeno per quest’anno.

Una comunicazione riassunta in poche righe che spiegano che in base all’ottimizzazione generale del palinsesto, nel tentativo di ottenere il massimo dei ricavi pubblicitari e in base ai risultati d’ascolto superiori alle stime, Canale 5 ha deciso di posticipare il Grande Fratello Vip al 2020.

Il programma dovrebbe iniziare già dai primi mesi, l’attesa quindi non sarà lunghissima. Di certo, però, ci vorranno almeno tre mesi prima che i riflettori si accendano.

Un’attesa che per i fan del programma sarà sicuramente estenuante ma che va accettata così, seppur improvvisa.

Nell’attesa, sembra che Mediaset abbia optato per un inatteso ritorno, quello di Adrian, il cui titolo pare sia cambiato in Adriano. Questa volta, però, il cartone animato sarà inserito all’interno di uno show guidato dallo stesso Adriano Celentano.

Tornando al Grande Fratello Vip e parlando di concorrenti, quelli ufficiali, almeno al momento sembrano essere Antonella Elia, Adriana Volpe, Paola Di Benedetto e Michele Cucuzza. Sono tanti, però gli altri nomi plausibili e tra questi ci sono quelli di Loredana Lecciso, Divino Otelma, Giucas Casella, Cicciolina, Scialpi, Kabir Bedi, Fanny Cadeo, Andrea Melchiorre, Mariano Catanzaro, Manila Lazzaro, Zoe Cristofori, Lorenzo di Carlo che è l’avvocato di Cicciolina, Eva Robin’s e tanti altri per i quali si attende, però, ancora una conferma.

Confermata, invece, seppur tra non poche polemiche, Wanda Icardi come opinionista. Insomma, seppur rimandato al 2020, il Grande Fratello Vip ha ancora molto da dire e lo farà sicuramente in questi mesi, nei quali sarà possibile avere notizie sempre più sicuri circa lo svolgimento del programma ed i suoi partecipanti.

