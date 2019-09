Cast Grande Fratello Vip 2019, ecco il primo concorrente ufficiale

Rivelato da BitchyF il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, si tratta di Antonella Elia

Grande attesa per il Grande Fratello Vip 2019, il primo reality della stagione di Mediaset. Un programma giunto alla sua quarta edizione che ha conquistato fino ad oggi il favore del pubblico. Ma quest’anno è ancora più atteso visto che Ilary Blasi ha deciso di abbandonare il timone e lasciarlo al co-conduttore e opinionista delle precedenti edizioni, Alfonso Signorini .

Fino ad oggi sono stati molti i dubbi sul reality vip. Signorini sarà da solo? Chi saranno i vip rinchiusi nella grande casa? Chi saranno gli opinionisti?

Grande Fratello Vip ancora tanti misteri intorno al reality

Tanti di questi dubbi fino ad oggi non sono stati ancora svelati. Fino ad ora l’unica certezza è la presenza di Alfonso Signorini, ma oggi abbiamo una nuova indiscrezione che sembra essere ufficiale.

BitchyF ha infatti lanciato uno scoop svelando il primo concorrente ufficiale che sarebbe Antonella Elia. La showgirl non è nuova hai reality: ha infatti partecipato a due edizioni dell’Isola dei Famosi vincendone una. Storiche sono le sue risse con Aida Yespica con cui si è presa per i capelli (uno degli episodi più trash della nostra tv) e le sue liti con Simona Ventura. Antonella è sicuramente una concorrente che darà spettacolo dentro la casa e non passerà inosservata. La torinese è infatti conosciuta per il suo carattere esuberante, permaloso e fumantino. Siamo certi che grazie alla sua presenza non ci annoieremo sicuramente.

Non ci resta ora che attendere per vedere altre anticipazioni su questo tanto atteso reality. Tra i nomi come abbiamo già detto sembrano essere certi anche quello di due ex protagonisti di Uomini e Donne, l’ex tronista Lorenzo Riccardi e il corteggiatore e tentatore Andrea Melchiorre.

Siamo certi che Alfonso Signorini stia preparando un edizione con i fiocchi per questo Grande Fratello Vip. Non ci resta che attendere che si aprano le porte della casa più spiata del nostro Paese. Voi chi vorreste come concorrente del Grande Fratello Vip?