Grande Fratello Vip 2018 concorrenti: ecco tutti i nomi dei nuovi inquilini della casa più famosa d’Italia gestita da Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip sta per tornare. Al timone della nuova edizione vip del reality show ci sarà Alfonso Signorini che sta ancora scegliendo il cast. I nomi dei concorrenti, infatti, non sono ancora ufficiali, ma quali sono i nomi dei vip che potrebbero sbarcare nella casa più famosa d’Italia?

Grande Fratello Vip 2019 concorrenti: ecco tutti i nomi



Secondo alcuni rumors, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2019 potrebbero esserci Adriana Volpe, Claudia Galanti, Cicciolina, Fernanda Lessa, Matilde Brandi, Giucas Casella e Loredana Lecciso. Non ci sarà, invece, Gessica Notaro che ha rifiutato 100mila euro così come il Divino Otelma. Secondo quanto scritto da Monica Setta fra le pagine de La Gazzetta Del Mezzogiorno, inoltre, potrebbero esserci anche Fanny Cadeo e Michele Cucuzza.

Hanno smentito, invece, la loro partecipazione Karina Cascella e Shalpy. “Io al Grande Fratello Vip? Assolutamente no! – ha scritto Karina Cascella su Instagram – E non capisco come mai ci sia il mio nome tra i concorrenti. E’ davvero divertente a volte leggere che sarei in una trasmissione e invece tu non ne sai nulla. Io in questo caso rispondo una volta per tutte perché leggo la notizia ovunque: non parteciperò al GF Vip!”.

Shalpy, su Instagram, ha detto: “Ciao ragazzi ormai è quasi ufficiale, quasi, dirò di no al Grande Fratello perché ovviamente mi hanno offerto il minimo, quello che si dà agli sconosciuti, mentre invece vedo che i cachet vengono dati a… Anzi, facciamo così, la prossima volta appena mi chiedono di fare il Grande Fratello corro in clinica, mi metto due belle tette, una quinta, mi sposo o Al Bano o qualcuno di famoso, mi faccio anche la fig*etta, così almeno avrò la possibilità di fare il Grande Fratello con un cachet”.