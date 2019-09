Grande Fratello, grave lutto per Alberto Mezzetti: “hai messo la tua vita…”

Grave lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello Alberto Mezzetti: è morta la nonna del Tarzan di Viterbo. Il messaggio su Instagram.

Grave lutto per Alberto Mezzetti, il vincitore del Grande Fratello 15. A 92 anni, per cause naturali, è morta la nonna, la signora Pasqualina che con il nipote era stata protagonista di alcuni tutorial per Pomeriggio 5. Ad annunciare la morte di nonna Pasqualina è stato lo stesso Alberto su Instagram.

Grande Fratello, morta la nonna di Alberto Mezzetti: “c omplimenti perché hai messo la tua vita a servizio di chi ha bisogno”

Ad annunciare la morte della cara nonna Pasqualina è stato Alberto Mezzetti. Sotto la foto in cui sorride in compagnia della nonna, Alberto scrive: “Pasqualina una rarità, patrimonio mondiale… Se questi esempi fossero d’ispirazione, e mi ci metto anche io, il mondo sarebbe più bello… Complimenti perché hai messo la tua vita a servizio di chi ha bisogno e della tua famiglia. Sei irraggiungibile grazieee”.



Mezzetti, poi, ha pubblicato un video di nonna Pasqualina a cui era legatissimo aggiungendo le seguenti parole: “Nonna Pasqualina vi saluta e da lassù vi guarderà e vi proteggerà com’era solita fare in tutta la sua lunga vita che ha sempre dedicato al prossimo. “Cari amici, vi auguro una vita ricca e soddisfacente e piena di beneficenza com è stata la mia, perché amare il prossimo è nostro dovere! Un saluto dal paradiso.. e come diceva mio nipote Alberto: 92 anni e 32 denti .. che vuoi di più?!”.

Alberto, tra i tanti messaggi, ha ricevuto anche quelli dei suoi ex compagni tra cui Matteo Gentili, Lucia Orlando, Danilo Aquino e Mariana Falace.

