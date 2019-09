Un nuovo singolo già tormentone per Tiziano Ferro. Accetto Miracoli è senza dubbio un altro grande successo del cantante di Latina: scopriamone insieme testo e video.

Il secondo singolo scelto da Tiziano Ferro per annunciare il suo nuovo album è il brano che da il titolo alla raccolta stessa: Accetto Miracoli.

Una canzone, scritta ancora una volta con la talentuosa Giordana Angi, per parlare di un rapporto complicato, quello dell’essere umano con il destino.

Nessuna connotazione religiosa, come lo stesso cantante ha spiegato, ma una semplice analisi oggettiva, aperta e, soprattutto, molto sincera per invitare noi tutti ad accettare il fato, ad abbracciare la sorte (giusto per citare un altro singolo) poiché, quando lo facciamo, e cose vanno bene e i miracoli, finalmente, accadono.

Per spiegare tutto ciò, Tiziano utilizza l’esempio che veramente chiunque può comprendere: la fine di una storia. Eh già perché, quando una relazione si conclude, anche se siamo state noi a mettere un punto, anche se sappiamo che altra via proprio non c’era, arrendersi a quel destino appare come una vera e propria impresa.

Hai messo un punto alla storia, lo sai bene, ma nel profondo sai che hai ancora bisogno di sapere di avere lasciato in qualche modo il segno, di aver fatto il tuo e che ciò venga ricordato. Ti tieni i ricordi, qualche recriminazione che senti di poterti concedere, e così ti prepari a quel momento, quello in cui veramente dovrai lasciare andare e lo farai perché saprai di esser finalmente pronta.

Fermi gli ostacoli e accetti miracoli perché nel profondo lo sai che, prima o poi, arrivano anche loro, i doni buoni della sorte quelli che ti fanno intuire un disegno più grande che, in fin dei conti, mira solo e soltanto al tuo bene.

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: testo e video

“La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino – racconta lo stesso Tiziano Ferro – parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole – Dio, Universo, potere superiore – poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono”

Ecco il cuore di questo secondo singolo firmato Tiziano Ferro, un brano che, siamo sicure, non faremo che ascoltare e riascoltare nuovamente. Già perché, ancora una volta, il cantante di Latina ci ha colpito proprio lì, nel profondo dell’animo, e noi non possiamo che arrenderci al nostro destino: amare la musica di Tiziano.

Rileggiamo allora insieme il testo di Accetto Miracoli e godiamoci ancora una volta il videoclip abbinato. Buon destino a tutte!

Non mi toccare perché ti odio

Non cancellarmi perché ho bisogno

di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno

e riderò finché non passa, e ti capisco perché è la stessa

malinconia di quando tutto torna e niente resta

Cosa ti lascio di me? E di te io cosa prendo?

Prendo un tatuaggio

Prendo quella sera

Prendo questa lacrima

E cosa mi lasci di te?

E di me tu come tu cosa prendi?

Scegli una canzone, scegli il mio silenzio

Scelgo di non rivederti

Nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita

poche idee o sempre le stesse, prometto basta promesse

e ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l’ultima fermata

lascio la mia vita molto meglio di come l’ho trovata

fermo agli ostacoli

accetto miracoli

andiamo altrove, ma torneremo

non ti ho mai avuto

e tu nemmeno

non temi neanche ed io spero ti perdoni lui almeno

lo avevo già previsto, le conseguenze sono tue

ti avevo avvisato, per l’ultima volta

e con questa sono due

Nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita

Poche idee o sempre le stesse, prometto basta promesse

e ho cambiato, e ho cambiato, e anche fosse l’ultima fermata

lascio la mia vita molto meglio di come l’ho trovata

di come l’hai lasciata

E con tutto ciò che ho visto è difficile capire se esisto

e nonostante tutto ora mi guardo e poi mi chiedo, dove vai

Fermo agli ostacoli. Accetto miracoli.

Una vera poesia, non vi pare? E per sentirla live non resta che attendere il 2020. Tiziano Ferro inaugurerà infatti il suo nuovo tour negli stadi italiani (TZN2020) il 30 maggio 2020 (Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro). A seguire farà tappa il 5 e il 6 giugno a Milano (Stadio San Siro), l’11 a Torino (Stadio Olimpico), il 14 a Padova (Stadio Euganeo), il 17 a Firenze (Stadio Franchi), il 20 ad Ancona (Stadio Del Conero), il 24 a Napoli (Stadio San Paolo), il 27 a Messina (Stadio San Filippo), il 3 luglio a Bari (Stadio San Nicola), il 7 luglio a Modena (Stadio Braglia), l’11 a Cagliari Fiera e si concluderà mercoledì 15 luglio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma.

