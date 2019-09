Tiziano Ferro ha deciso di dire la sua in risposta ad una notizia che ha iniziato a girare per il web.

Fonte: instagram @tizianoferroofficial

Nella serata di ieri, Tiziano Ferro ha deciso di postare una storia un po’ diversa dal solito. Si è trattato di una risposta istantanea ad un gossip che in quelle ore aveva iniziato a girare per il web e che il cantante di Latina, ha deciso di spegnere in fretta, dicendo la sua verità ai fan e ai tanti follower che avevano iniziato a porgli domande sui social. Una risposta fulminea che ha dato subito una versione dei fatti ufficiale e tale da chiudere sul nascere ogni possibile interpretazione a riguardo. Gossip o non gossip, quindi, per adesso l’unica informazione che i fan possono prendere per vera pare sia quella data dallo stesso Tiziano con una semplice foto.

Tiziano Ferro risponde al gossip dicendo la sua verità

Fonte: Instagram @tizianoferro

Ieri sera in fan di Tiziano Ferro si sono trovati davanti ad una nuova sorpresa. Dopo il matrimonio con l’imprenditore Victor Allen, avvenuto quest’estate, da Novella 2000 è infatti giunta la notizia che presto i due sarebbero diventati papà. A quanto pare, però, si trattava di una fake news, perché lo stesso Ferro ha subito smentito la cosa con una storia (visibile qui sopra) dove ha dichiarato che non sta per diventare papà. Un gesto inatteso, specie da un artista come Tiziano che da sempre tiene alla sua privacy e che probabilmente, proprio per proteggerla, ha deciso di chiarire subito le cose in modo da non dover più tornare sull’argomento.

Non è un segreto che il cantante abbia il desiderio di diventare padre, cosa da lui stesso dichiarata qualche tempo fa, quando ancora la sua storia con Victor non era così importante. Eppure, ad oggi, sembra che sull’argomento non ci siano ancora novità.

I fan quindi dovranno aspettare ancora un po’ per congratularsi con il loro cantante preferito. Nell’attesa, però, possono concentrarsi sul nuovo singolo dell’artista e sul tour che lo vedrà prossimamente impegnato in molte città d’Italia. Tour al quale la stessa Emma Marrone ha detto di voler prendere parte, interrompendo il suo momentaneo silenzio dovuto a problemi di salute per commentare sotto un post in cui Tiziano parla appunto del suo tour.

