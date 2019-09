Cucina sana: budino alla ricotta e miele con salsa di cachi-VIDEO

Una ricetta golosa ma leggera, il budino alla ricotta e miele con salsa di cachi. Un frutto che con la sua polpa si presta a preparazioni cremose e molto raffinate.

La stagione autunnale ci regala tanti frutti, in particolare il cachi che si presta alla preparazione di questo gustoso budino alla ricotta e miele perfetto come dessert o anche come merenda per i più piccoli.

Un budino davvero leggero che si prepara senza uova, senza farina e senza cottura in forno. Un dolce che conquisterà tutti al primo assaggio!

Come realizzare il budino alla ricotta e miele con salsa di cachi, il video tutorial

Per realizzare il budino alla ricotta e miele con salsa di cachi, avrete bisogno di:

50 grammi di fiocchi di cereali, muesli o biscotti leggeri

250 grammi di ricotta

250 ml. di latte

50 grammi di miele

scorza d’arancia

4 grammi di colla di pesce

Per la salsa ai cachi:

400 grammi di cachi

succo di limone

2 grammi di colla di pesce

Un budino davvero diverso da quelli che si trovano nei libri di ricette. Un dessert al cucchiaio davvero leggero e ideala anche per chi fa sport. Per chi non volesse utilizzare la colla di pesce, si potrà sostituire con della polvere di agar agar completamente vegetale. Non vi resta che seguire il video tutorial!

