In un’intervista a Vanity Fair Tiziano Ferro, neosposo, racconta i dettagli della proposta di matrimonio ricevuta, un momento indimenticabile coronato con 20 minuti di lacrime

Prima la cerimonia in gran segreto a Los Angeles, il 25 giugno, e poi la grande festa a Sabaudia il 13 luglio.

Nell’intervista che possiamo leggere su Vanity Fair (numero in edicola da mercoledì 17 luglio) Tiziano Ferro racconta il suo doppio matrimonio, i festeggiamenti, certo, ma anche come il grande evento è nato.

Se infatti abbiamo potuto ammirare le foto delle nozze, nulla sapevamo fino ad oggi del momento più romantico: la proposta di matrimonio.

Come è iniziato il percorso di Tiziano Ferro verso l’altare? Scopriamolo insieme.

Tiziano Ferro e la proposta di matrimonio

A raccontare la romantica proposta fattagli dal suo Victor è lo stesso Tiziano Ferro, pronto a narrare come il giorno del suo compleanno sia stato unico, speciale e… “galeotto”!

“Il giorno del mio compleanno mi chiede se gli faccio quello che lui chiama il “novio coffee”, una bevanda di mia invenzione a base di caffè alla nocciola, dolcificante e panna alla cannella. Una cosa imbevibile che piace solo a lui. Io penso: che palle, è il mio compleanno e devo farti il caffè? Comunque lo faccio. Lui intanto mi dice: “Ho preso due tazze, le ho fatte incidere”… Io sempre più sca**ato ne prendo una su cui c’è scritto “amore” in italiano. Lui: “Guarda anche l’altra…” La prendo in mano e comincio a leggere, è in italiano, c’è scritto: vuoi sposar… Mi giro prima di finire, Victor è in ginocchio, con un pacchettino di Tiffany in mano. Ho perso totalmente il controllo di me stesso. Ricordo solo le mie spalle che sobbalzano: ho pianto per venti minuti senza riuscire a dire una parola. Comunque andrà la nostra storia, Victor sarà l’unica persona al mondo ad avermi regalato quella sfumatura di gioia assoluta che non provavo più dalla mia infanzia.”

Una storia dunque romantica in ogni suo dettaglio e che, ci auguriamo, sia solo il primo capitolo di una nuova vita semplicemente meravigliosa. Ancora auguri Tiziano e Victor!

