Qual è la dimensione ideale del pene secondo le donne? Ecco la risposta scientifica

Qual’è la dimensione ideale del membro maschile per le donne? I ricercatori hanno esaminato la questione e condotto uno studio orientato su di un gruppo di donne per saperne di più. Ecco qual è la dimensione ideale del pene dal punto di vista femminile.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Lo studio in questione è stato condotto dai ricercatori dell’Università della California della UCLA e dell’Università del New Mexico.

Ai fini dello studio sono stati realizzati 33 peni di erezione e dimensione diverse che sono poi stati inviati a 75 donne per scoprire quale fosse quello più adatto a soddisfare le esigenze di una notte o una relazione di lunga durata.

Il risultato? A lungo andare, la preferenza di queste signore verteva, in media, su un fallo lungo 16 cm e 12,2 cm di circonferenza. Per quanto riguarda l’attributo dell’amante occasionale, la dimensione preferita era leggermente maggiore 16,25 cm di lunghezza e 12,7 cm di circonferenza.

I ricercatori hanno spiegato questa piccola differenza adducendo che mentre per l’amante di una notte, le donne preferirebbero una circonferenza più ampia perché migliorerebbe il piacere sessuale, che è l’obiettivo generalmente cercato in questo tipo di relazione, a lungo termine il pene troppo grandeha conseguenze negative.

Secondo la dottoressa Nicole Prause, uno degli autori dello studio citato dal Daily Beast: “Ha senso che le donne siano alla ricerca di un pene più grande che porterà il glande clitorideo più vicino al punto di attrito”, ma avere rapporti con qualcuno che ha un pene fantastico può anche avere alcune conseguenze dolorose a lungo termine come irritazioni e un aumento dei batteri che entrano nella vagina. In breve, “questa non sarebbe una buona opzione a lungo termine”, secondo lo specialista.

Cosa rivela lo studio sui desideri delle donne

Al di là di una dimensione standard, quello che gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista PLOS One, osservano è che i desideri delle donne in termini di dimensioni dipendono anche dal contesto: “Le donne preferiranno diverse dimensioni per ragioni diverse in momenti diversi e chiunque può quindi rappresentare l’ideale della donna a seconda del tipo di relazione che cerca “, ha affermato il dott. Prause.

Senza contare che, in una relazione, non è solo la dimensione che conta, come ci ha ricordato il Dr. Geoffrey Miller, un’altro autore dello studio: “L’intelligenza di un uomo, la sua gentilezza, il suo senso dell’umorismo e altri tratti della sua personalità sono estremamente importanti per le donne “.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI