Secondo l’astrologia, questi quattro segni zodiacali sono noti per essere veri esperti del sesso

Il sesso è il cemento di una coppia felice. Una volta a letto, i partner esprimono la loro connessione e il loro amore per essere accompagnati dal piacere assoluto. Questo atto intimo unisce e consolida la complicità tra i due amanti. Esistono 4 segni dello zodiaco che hanno una libido costante e non possono resistere al richiamo della carne e sono veri amanti e veri esperti. Scopri chi sono.

I 4segni più passionali dello zodiaco

Il letto è un luogo di espressione dove gli amanti possono dare libero sfogo alla loro passione e alla loro inventiva. Spesso il desiderio è il carburante della coppia ma può essere assente per un periodo di tempo senza alterare l’amore. Con questi segni dello zodiaco non correrai questo rischio! Sono dei veri e propri amanti infuocati a letto e non finiranno mai i pretesti per mostrartelo:

Acquario

I nativi di questo segno sono veri hippy. Vorrebbero vivere come a Woodstock, completamente nudi, con una moltitudine di partner per soddisfare i loro desideri insaziabili. Non hanno remore a praticare la loro attività preferita ovunque. In pubblico, in un letto e in qualsiasi circostanza, sono sempre pronti a regalare al loro partner un momento di intenso piacere. La loro libido è fuori dall’ordinario e non vorranno mai fare una pausa e rendono i loro desideri da innamorati una priorità.

Toro

Niente può rovinare la loro lussuria. Fare l’amore è una vera ossessione per loro. Le fantasie perseguitano le loro menti e faranno tutto ciò che è in loro potere per raggiungerle, altrimenti, saranno irritabili e ansiosi tutto il giorno. Sono amanti devoti che daranno tutto per soddisfare i desideri del loro partner. Per scaldare le lenzuola, un partner Toro è l’ideale.

Bilancia

Sotto la loro calma e riservatezza, nulla suggerisce che i Bilancia siano tra i migliori amanti dello zodiaco. Eppure una volta che avrai titillato la loro libido, niente può fermarli. Niente li spaventa e la loro curiosità sessuale non ha limiti. Vogliono provare qualsiasi cosa purché il loro partner sia tentato. Saranno desiderosi di avere più rapporti sessuali al giorno e non sperimenteranno mai un calo della libido. Sono teneri amanti che saranno stimolati dalle dimostrazioni di piacere del loro partner.

Capricorno

Come la Bilancia, il Capricorno sarà incline a prenotare e ad essere prudente. Il loro sbocco sarà la loro vita sessuale in cui raddoppieranno l’inventiva per compiacere il loro partner. Ameranno fare l’amore solo perché saranno in grado di distinguere tra desiderio e sentimenti. Potranno accumulare diversi partner perché hanno un grande bisogno di diversità. I nativi di questo segno saranno tentati da diverse esperienze e saranno soddisfatti solo dopo aver riempito il loro partner. Qualunque sia la durata o le circostanze, non diranno mai di no a una notte torrida. Vogliono migliorare e scoprire costantemente il loro corpo.

