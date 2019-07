Tiziano Ferro e Victor Allen: le foto ufficiali del matrimonio

Tiziano Ferro e Victor Allen si sono spassati qualche giorno fa e oggi il settimane Chi ha pubblicato alcune foto esclusive del matrimonio

Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati in grande segreto qualche giorno fa, il 13 luglio, in gran segreto. Dopo una cerimonia segreta celebrata in Usa la coppia si è unita civilmente anche a Sabaudia, senza annunci nulla sui social. La notizia esclusiva è stata rilasciata solo Vanity Fair che in occasione del lieto evento ha rilasciato una lunga intervista.

Oggi invece il settimanale Chi ha pubblicato, nel numero in edicola da mercoledì 17 luglio, le foto inedite del matrimonio. La coppia appare molto felice e unità in questo lieto giorno. Loro si sono conosciuti circa tre anni fa a Los Angeles, e da quel momento il loro rapporto è diventato sempre più importante ed intenso

Tiziano Ferro e Victor Allen: la proposta di matrimonio

Ormai da tempo Tiziano Ferro ha scelto Los Angeles come luogo in cui vivere. I quindici anni di differenza non sono mai stati un problema per la coppia, che ha deciso di fare il grande passo e uscire allo scoperto con le fedi al dito. Il cantante ha raccontato che a fare la proposta è stato Victor.

Nell’intervista ha, infatti, rivelato: “Il giorno del mio compleanno mi chiede se gli faccio quello che lui chiama il “novio coffee”, una bevanda di mia invenzione – novio vuol dire fidanzato in spagnolo – a base di caffè alla nocciola, dolcificante e panna alla cannella. Una cosa imbevibile che piace solo a lui. Io penso: che pa***; è il mio compleanno e devo farti il caffè? Comunque lo faccio. Lui intanto mi dice: “Ho preso due tazze, le ho fatte incidere”… Io sempre più scazzato ne prendo una su cui c’è scritto “amore” in italiano. Lui: “Guarda anche l’altra”. La prendo in mano e comincio a leggere, è in italiano, c’è scritto: vuoi sposar… Mi giro prima di finire, Victor è in ginocchio, con un pacchettino di Tiffany in mano. Ho perso totalmente il controllo di me stesso. Ricordo solo le mie spalle che sobbalzano: ho pianto per venti minuti senza riuscire a dire una parola. Comunque andrà la nostra storia, Victor sarà l’unica persona al mondo ad avermi regalato quella sfumatura di gioia assoluta che non provavo più dalla mia infanzia.”

