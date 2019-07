Anno d’oro per Tiziano Ferro che dopo il matrimonio potrebbe partecipare come ospite al prossimo Festival di Sanremo.

In questo ultimo periodo Tiziano Ferro si trova su quasi tutte le copertine per via del suo recente matrimonio con Victor Allen, imprenditore americano con il quale ha una relazione sentimentale da circa tre anni. Il cantante di Latina, solitamente molto riservato, si è sposato in gran segreto, raccontandosi solo dopo ai fan e ai giornali.

Con un tour in arrivo ed un nuovo album, Tiziano sta per dare inizio ad un nuovo capitolo della sua vita, uno fatto di amore con una relazione stabile che si è fatta finalmente famiglia.

A tutto ciò, secondo alcune voci di corridoio, si è unita la possibilità della sua presenza alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Tiziano Ferro sarà al Festival di Sanremo?

Ovviamente è ancora presto per avere delle certezze, secondo la rivista Tv Sorrisi e Canzoni, però, quella di Tiziano Ferro è la presenza al momento più chiacchierata per quanto riguarda il Festival di Sanremo. Il cantante di Latina parteciperebbe ovviamente come ospite, come già avvenuto in altre edizioni. Non si esclude però che, musica a parte, non si apra una piccola parentesi sentimentale nella quale fargli raccontare la sua storia d’amore e la realizzazione del suo sogno di crearsi una famiglia.

Tiziano attualmente vive a Los Angeles dove divide la sua vita con Victor da ormai più di tre anni. Dopo il matrimonio (avvenuto prima in America e successivamente in Italia), il cantante ha rilasciato alcune interviste, mostrandosi con il compagno e parlando del loro amore sia ai giornalisti che ai fan. Un gesto raro per lui che è notoriamente molto riservato e che lascia intuire quanto questa storia gli stia a cuore e quanto sia felice ora che ha trovato la sua metà.

Recentemente, il cantante ha anche ringraziato i suoi fan per il modo delicato con cui gli sono stati accanto in questo momento speciale, dicendosi orgoglioso di loro e dichiarando ancora una volta la sua felicitò. Continua a seguirci per restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda Tiziano Ferro.

