Si chiama Historic Albion Cottage, un’abitazione situata nella cittadina di Albion, appena fuori San Francisco e a breve distanza dall’Oceano Pacifico.

Non vi suona familiare? E se vi dicessimo che qui Jessica Fletcher ha risolto gran parte dei suoi celebri casi?

Già, stiamo parlando proprio dell’abitazione che per lungo tempo è stata set di La Signora in Giallo, mitica serie televisiva statunitense all’insegna del mistero.

La scrittrice sempre pronta a smascherare i più astuti assassini viveva in questo cottage che oggi potrà essere anche la vostra dimora.

Già perché da poco l’abitazione è disponibile per chiunque voglia soggiornarvi su AirBnb.

Fan di La Signora in Giallo siete pronte a prenotare?

“[…] Lo storico Albion Cottage si trova nel piccolo villaggio della costa nord di Albion, in California (8 miglia a sud di Mendocino), una perfetta fuga romantica (o rifugio dello scrittore) ti aspetta nella parte più bella e meravigliosa di questa parte serena e aspra della mondo. Dato che siamo appassionati escursionisti, quando prenotate il cottage vi forniremo ottime informazioni sui sentieri escursionistici locali!

Siamo molto orgogliosi di mantenere il cottage originale per l’epoca – uno pieno dei nostri preziosi cimeli dei nostri antenati. Se non ami l’arte e l’antiquariato di qualità museale, le caratteristiche originali con una patina consumata e un’autentica esperienza “vecchio mondo”, la nostra storica casa di famiglia potrebbe non fare al caso tuo.

Questa proprietà amata per la famiglia molto speciale si trova a 3 minuti dall’Oceano Pacifico, a 30 minuti da Booneville e dalle numerose cantine della moderna Anderson Valley, ea 10 minuti dal famoso villaggio di Mendocino (curiosità: le riprese esterne per la serie TV ” Murder she Wrote “sono stati girati qui). Anche se a soli 2,5 ore da San Francisco, il cottage offre una pausa rilassante in mezzo alla vastità della natura. È così meraviglioso far vivere agli ospiti l’esperienza e apprezzare la nostra preziosa casa di famiglia di 110 anni per quello che è: un gioiello non lucidato.[…]”

Così sul sito di Airbnb viene presentata questa dimora storica dal significato così particolare per tutti i fan della mitica investigatrice made in USA.

La casa vanta soggiorno, tre camere da letto, cucina e bagno, oltre a un’imponente sequela di ottime recensioni da parte di chi vi ha già pernottato. Vi si può soggiornare per un minimo di due notti a prezzi che variano a seconda del periodo: a ottobre, per esempio, due persone pagheranno circa 500€ in totale, quindi circa 125€/persona a notte, che per la zona non è affatto un prezzo eccessivamente alto.

Sembra proprio che la prossima vacanza sia già decisa.