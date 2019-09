Giuliano Peparini chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Giuliano Peparini è un regista e coreografo di 46 anni. Lui è nato il 3 Gennaio 1973 a Rom sotto il segno del Capricorno, è alto 170 centimetri e pesa circa 65 kg. Fin da piccolo, come sua sorella, si appassiona molto alla danza una passione che gli è stata trasmessa dai loro genitori: “Ballare era davvero un tabù, oggi pure, ma allora, se facevi il balletto, eri proprio una femmina, finché ho potuto l’ho tenuto nascosto. Chi me lo ha fatto fare? È una domanda che mi faccio spessissimo. Io mi sono sempre sentito come una formica dentro quel quartiere”

Inoltre durante un’intervista ha rivelato di aver sofferto anche di bullismo: “La mia infanzia? Durissima: sfottuto, emarginato e altro. Io ero il punchball della situazione. Le prendevo. Sempre, sistematicamente. E ne ho prese tante. Per me lasciare l’Italia è stato il modo di tornare a respirare, anche se non era mica tanto semplice neanche negli Usa, c’è una competizione fortissima”

Ha un tatuaggio molto particolare sul pettorale destro: un intreccio di lettere, il cui significato è sempre rimasto privato ed ama molto andare in palestra per tenersi costantemente in allenamento. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita e la sua carriera.

Nome: Giuliano Peparini

Età: 46 anni

Data di nascita: 3 Gennaio 1973

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Capricorno

Titolo di studio: /

Professione: Regista, Coreografo

Altezza: 170 Cm

Peso: 65 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Giuliano Peparini: Instagram

Giuliano Peparini è molto attivo sui social, il suo profilo Instagram conta 302mila followers e conta oltre 900 post. Sul suo account ama condividere selfie, video insieme ad amici e colleghi di lavoro, sono presenti anche selfie e scatti che riguardano la sua vita quotidiana e la sua carriera. Sul web è possibile trovare diversi profili falsi e fanpage ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il regista ha anche un profilo su Facebook, conta 107mila followers ed è solito condividere foto e video che riguardano il suo lavoro tuttavia sono pronti anche diversi selfie. Potete trovare qui il suo account. Mentre su Twitter, conta circa 32,4mila followers, ama condividere foto, video e pensieri che riguardano la sua carriera lavorativa: potete trovare il suo account qui.

Giuliano Peparini: vita privata

Sulla vita privata di Giuliano Peparini non sappiamo molto al riguardo, infatti sembra che il coreografo ci tenga molto alla sua vita sentimentale e sopratutto alla sua privacy. In una intervista Peparini ha spiegato il motivo per cui cerca di evitare il gossip: “In Italia si fa fatica a riconoscere le proprie capacità se non accompagnate dal gossip. Chi va a letto con una modella o con un calciatore è immediatamente popolare, anche se non ha talento”.

Giuliano Peparini: carriera

Quando ha solo 16 anni va a New York con l’intento di diventare un ballerino professionista presso l’American Ballet. Qualche anno più tardi torna in Europa dove viene ingaggiato da Roland petit al Ballet National De Marseille: un esperienza che gli permette di diventa Danseur Etoile.

Successivamente frequenta anche tante altre scuole come la Claude Mathieu, la Jacques Lecoq e La Femis. Tutte queste esperienze gli permettono di diventare un ballerino bravissimo e molto affermato. Nel 2010 è direttore artistico, nonché coreografo, dello show acquatico più grande al mondo “the House of dancing water”.

Oggi Giuliano è un grande regista e coreografo tuttavia in Italia è conosciuto principalmente per la sua partecipazione al talent show di Canale 5. Infatti nel 2013 Giuliano collabora con la Mediaset Diventando Coreografo e direttore artistico di Amici di Maria De Filippi.

Nel 2015 lo vediamo al teatro dell’opera di Roma dove presentava “lo Schiaccianoci” mentre nel 2019 è uno dei giudici della prima edizione di Amici Celebrities.

