Chiara Ferragni ha fatto luce sulla fine dei rapporti con l’ex fidanzato e socio Riccardo Pozzoli.

Come molti sapranno, in questi giorni in molti cinema d’Italia è stato possibile vedere il documentario di Chiara Ferragni dal titolo Unposted. Una sorta di cronostoria della sua vita dove si raccontano sconfitte e successi e tutto per mostrare la riuscita di un sogno, ovvero quello di diventare la nota influencer che tutti conosciamo.

Come ovvio che sia, però, nella corsa al successo della Ferragni ci sono stati anche momenti bui o meno piacevoli di altri e tra questi si colloca l’esperienza che l’ha portata a cancellare per sempre dalla sua vita il suo ex Riccardo Pozzoli, noto ai più per aver contribuito al successo di Chiara, muovendo con lei i primi passi e dandole i consigli giusti per partire.

Chiara Ferragni spiega perché ha chiuso per sempre con Riccardo Pozzoli

Unposted è un documentario che parla della vita di Chiara Ferragni, della bambina che è stata, della donna e dell’imprenditrice che tutti conoscono e che nel mondo è riuscita a diventare un’icona della donna bella e forte, in grado di avanzare contando solo sulle proprie forze. Un’idea che in molti non si sentono di appoggiare, ricordando spesso e volentieri che forse senza la vicinanza del suo ex Riccardo Pozzoli, le cose sarebbero andate in modo diverso, lasciando Chiara al suo blog e ai suoi video amatoriali realizzati con il cellulare. Perché se c’è una cosa che tutti sanno è che i suoi primi passi nel mondo del web, Chiara li ha fatti proprio con quello che ai tempi era il suo ragazzo e che poi è diventato suo socio, restando tale anche dopo la separazione e durante la storia con Fedez.

Perché allora la scissione improvvisa e la scelta di non nominarlo più e di cancellarlo dalla propria vita? Chiara ha deciso di rivelare anche questo e lo ha fatto nel suo documentario dove ha spiegato che Riccardo avrebbe cercato di vendere il 45% della società a sua insaputa. Una scelta messa in atto alle sue spalle e proprio quando incinta di Leone era distratta da una gravidanza che negli ultimi mesi si era fatta più difficile, richiedendo tutta la sua attenzione.

A detta di Chiara ai tempi, il suo entourage ha preferito riferirle la cosa solo a gravidanza avvenuta e tutto per via dei problemi che stava avendo negli ultimi tempi.

Scoprirlo, ovviamente non è stato piacevole e l’ha spinta ad una drastica decisione, quella cioè di cancellare per sempre Pozzoli dalla sua vita.

Un’esperienza che per la Ferragni è stata anche motivo di crescita, facendole capire, come lei stessa ha dichiarato, che nella vita non si può mai dire di conoscere veramente qualcuno.

Sulla faccenda restano però diversi punti oscuri. Non si sa, ad esempio, cosa abbia spinto Riccardo ad agire in questo modo e perché tra i due si sia giunti improvvisamente ad una piega così spiacevole. Informazioni che solo i diretti interessati possono ovviamente dare e a tal proposito ci si chiede se Pozzoli dirà la sua in proposito o se preferirà celarsi in un silenzio stampa, lasciando che l’unica verità sia quella raccontata da Chiara.

