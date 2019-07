Chiara Ferragni condivide sui social la foto che non si deve mai pubblicare secondo le raccomandazioni delle forze dell’ordine.

Chiara Ferragni annuncia di essere in procinto di partire per le vacanze con il marito Fedez e il figlio Leone pubbicando su Instagram una foto che non si dovrebbe mai pubbicare. A riferiro sono le forze dell’ordine che danno una serie di raccomandazioni alle persone che, durante l’estate, partono per le ferie.

Chiara Ferragni annuncia di essere in partenza per le vacanze: ecco perchè non si dovrebbe pubblicare una foto del genere

Chiara Ferragni, Fedez e il figlio Leone sono pronti per godersi le vacanze. In attesa di lasciare Milano e il caldo del capoluogo lombardo, l’influencer più famosa del mondo, su Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto. “#TheFerragnez go on holiday”, ha scritto la Ferragni. Una foto apparentemente innocua, ma che potrebbe essere davvero pericolosa per Chiara e la sua famiglia. A dirlo sono le forze dell’ordine.



Secondo le raccomandazioni delle forze dell’ordine, su Facebook, Instagram e su tutti i social network non si dovrebbero mai pubblicare foto con cui si annunciano partenze. Condividere sui social una foto come quella pubblicata dalla moglie di Fedez potrebbe rendere molto più sempice la vita ai ladri. Condividere le foto dei luoghi in cui siamo in vacanza significa dire al mondo intero che non siamo a casa e che il campo è libero per i malfattori. Se siete in procinto di partire per le vacanze, dunque, non annunciatelo sui socia e non condividete foto del luogo in cui vi trovate. Attraverso Google, infatti, è facilissimo capire dove vi trovate, di conseguenza, che non siete in città. Per evitare brutte sorprese, dunque, evitate i social durante le vacanze.

