Chiara Ferragni: il post tra le lacrime che fa discutere il web

Questo è un periodo d’oro per Chiara Ferragni. Oltre ad aver appena festeggiato il primo anniversario di matrimonio, la fashion blogger sta infatti per uscire al cinema con il suo film-documentario che, come molti sapranno già, racconta la sua storia di successo. Un momento importante, che lei stessa ha definito di svolta, celebrandolo con un video nel quale si mostra emozionata e tra le lacrime dopo aver visto il film terminato. Una scelta che ha entusiasmato molti ma che a tanti altri non è piaciuta, dando via alla solita pioggia di critiche che questa volta si è battuta su ben due fronti, il primo per le lacrime ed il secondo per il commento di un utente che ha ricordato a tutti come parte del successo della Ferragni sia merito del suo ex Riccardo Pozzoli (che tra le altre cose si è appena sposato).

Chiara Ferragni ed il video che ha diviso il web

Non è la prima volta che la Ferragni (così come suo marito Fedez) crea scompigno con un suo post sui social. Questa volta, però, la motivazione è un po’ diversa dal solito in quanto la fashion blogger si è mostrata in lacrime poiché commossa per la visione del suo documentario. Una scelta che non è stata gradita da diversi follower che hanno iniziato ad attaccarla su più fronti.

Ovviamente, la Chiara nazionale ha detto la sua, rispondendo a tono a chi le ha mosso delle critiche. Ciò, però, non è bastato a sedare la cosa, portando sempre più utenti a contestare la sua scelta di mostrarsi in lacrime per un motivo come quello del documentario che a sua volta è stato criticato da chi ha già dichiarato che non andrà a vederlo.

Un post controverso, quindi, ma che di sicuro ha ottenuto lo scopo di far parlare di se, rendendo così ancor più visibile il film che parla della sua vita e accendendo la curiosità in chi, magari, non sapeva ancora nulla della sua esistenza.

Il post è stato così presentato da Chiara:

“Per mesi ho pensato a questo momento: qualche giorno prima di presentare il documentario sulla mia vita al mondo. Come mi sento? Sono felice? Orgogliosa? Spaventata? Emozionata? Creare questo documentario è stato il progetto più impegnativo a cui abbia mai preso parte. Lasciare che qualcun altro, il regista @elisamoruso, racconti la mia storia e andare nel profondo di tutto ciò che ho vissuto è stato spaventoso ma terapeutico. Essere in grado di farvi vedere com’è iniziata la mia attività 10 anni fa e che non si tratta solo di pubblicare un bel selfie, è stato estremamente importante per me. Mostrare come la dedizione, il lavoro sodo e credere in se stessi ripaga sempre. Ma allo stesso tempo aver paura di parlare degli errori che ho fatto lungo la mia strada, delle persone che mi hanno buttato giù e di tutte le mie insicurezze. Ho registrato questo video nell’Aprile del 2019, dopo aver visto Chiara Ferragni Unposted una delle prime volte e mi sono sentita super emotiva ed estremamente felice. Grazie per avermi permesso di vivere questo momento e di avermi dato il potere per raccontare la mia storia. Spero che questo documentario ti ispiri a seguire i tuoi sogni e a credere in te stesso, contro tutti gli altri.”

Parole senza alcun dubbio toccanti che sono arrivate a coloro che da sempre hanno in Chiara Ferragni un punto di riferimento da seguire ma che, al contrario, non sono piaciute agli haters o a chi non considera il suo lavoro qualcosa per cui andar fieri. Insomma, si tratta ancora una volta di un post in grado di dividere il web tra persone a favore e contrarie. E forse ci sarà chi sceglierà di guardare il suo documentario per poi cambiare idea, nel bene o nel male. Di sicuro, è un argomento del quale si sentirà ancora parlare.

