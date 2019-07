Chiara Ferragni pubblica ciò che dovrebbe restare privato, video

Chiara Ferragni pubblica su Instagram ciò che dovrebbe restare privato perchè potrebbe diventare molto pericoloso e scatenare brutte intenzioni, video.

La foto pubblicata dalla Ferragni su Instagram è ciò che non dovrebbe mai essere condiviso sui social. La moglie di Fedez, con una foto in cui appare sorridente accanto al marito e tiene tra le braccia il figlio Leone, ha annunciato la partenza per le vacanze. Una cosa che, secondo le raccomandazioni delle forze dell’ordine, non si dovrebbe mai fare.

