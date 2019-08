Chiara Ferragni pubblica una foto su Instagram in cui si mostra supersexy, in pochissimo tempo la foto riceve migliaia di like e commenti. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Chiara Ferragni è una delle influencer più famose e seguite in Italia e non solo. La 32enne è seguitissima su Instagram, conta 17,2mila followers e oltre 12mila post, ed ama condividere tantissime foto che riguardano il suo lavoro, la sua famiglia e non solo.

Infatti circa un’ora fa ha deciso di postare una foto che in pochi secondi ha ottenuto miglia di like, oltre 430mila. Nello scatto Chiara Ferragni si mostra supersexy di spalle, seminuda e con un make up da urlo. Il tutto è stato accompagnato dalla frase: “But you’re a mother” 😝 (ma sei una mamama), forse dedicata a tutte quelle persone che la criticano quotidianamente sull’essere una mamma moderna.

