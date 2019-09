Dieta dell’autunno: Come perdere peso con l’arrivo del freddo

Dopo i bagordi estivi è importante correre ai ripari e tornare in forma in vista dell’arrivo del freddo. Per farlo basta scegliere gli alimenti giusti da portare in tavola.

Quando si avverte il bisogno di buttare giù qualche chilo, non sempre si deve per forza seguire una dieta in particolare. Infatti, in alcuni casi, basta davvero poco per ottenere risultati, ad esempio privilegiando i cibi di stagione.

Dieta autunnale: quali cibi aiutano a dimagrire

La prima regola da seguire per riuscire a perdere peso è adottare un menù equilibrato e vario. Nello specifico dell’autunno sarebbe bene privilegiare inserimento nelle proprie pietanze di ortaggi tipici del periodo come la zucca, saziante, lassativa, e ottima per mantenersi in forma, e i funghi.

Per quanto concerne le proteine è il caso di privilegiare la carne bianca (più digeribile rispetto alla rossa), nella fattispecie pollo e tacchino, ma pure le uova, i latticini e soprattutto i legumi, molto utili a preservare la pelle, i capelli e i muscoli.

La verdura va consumata in abbondanza, in particolare cruda in quanto ricca di vitamine. Per la frutta, invece, meglio evitare le castagne ricche di grassi, e privilegiare le mele e le pere, piene di fibre, vitamine e dall’alto potere digestivo. Va poi sottolineato che un buon consumo di ortaggi aiuta a mantenere stabile il livello dei trigliceridi e del colesterolo.

Cosa fare e non fare – Per riuscire davvero ad avere una silhouette invidiabile è necessario ridurre le quantità di grassi e carboidrati, e aumentare invece quelle di vitamine e fibre, utili per tenere bassa la pressione arteriosa e limitare il rischio di patologie come il diabete o il tumore.

Come sempre diciamo, curare soltanto l’alimentazione non basta. Se belli si vuole apparire un po’ bisogna soffrire. E qui entra in campo l’attività fisica, vero must per l’aspetto estetico, ma pure per tenere in moto il metabolismo, eliminare i grassi e le calorie in eccesso ed implementare l’ossigenazione del sangue.

La dieta autunnale infine riduce la massa grassa e fornisce tutti i nutrienti benefici per l’organismo.

