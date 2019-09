Sposa incinta, a due passi dall’altare la tragedia senza senso

Una storia assurda che arriva dal Brasile. Qualcosa che non ha senso e di atroce. Doveva essere una giornata di gesta che si è trasformata in un incubo.

Una giovane dnona incinta, pronta a sposarsi, è morta pochi minuti prima di arrivare all’altare, stroncata da un ictus. La piccola in grembo alla 30enne è stata fatta nascere con un cesareo d’urgenza. Grande tristezza per il futuro sposo che si potrà consolare con il frutto del loro amore ma che non dimenticherà mai la sua promessa sposa

La notizia è stata riportata dal Mail Online. Una tragedia avvenuta a San Paolo, in Brasile.

E’ la storia triste dell’infermiera Jessica Guedes, 30 anni, che era in dolce attesa da seii mesi ed era in salute quando ha iniziato a stare male nella limousine, mentre andava in chiesa.

Subito, la sua famiglia ha pensato si trattasse di un attacco di panico. La ragazza infatti lamentava vertigini e forti dolori al collo. Invece Jessica soffriva di preeclampsia o gestosi, una sindrome caratterizzata dalla presenza, singola o in associazione, di sintomi come l’edema, proteinuria o ipertensione in una donna gravida.

Flavio Gonçalvez, il suo fidanzato tenente e vigile del fuoco di 31 anni ha raccontato: «Ero preoccupato perché l’aspettavo sull’altare e stava impiegando tanto tempo per entrare. Una sua cugina è corsa e mi ha detto che era svenuta. Ho aperto la portiera della macchina e lei era sdraiata ma ha ripreso conoscenza per parlare con me. ‘Baby, sono qui’. Ha risposto che tutto andava bene, ma che aveva un forte dolore alla parte posteriore del collo. In quel momento, sono diventato un soccorritore, come lo sono stato per sette anni con i Vigili del Fuoco. “L’ho portata fuori dalla limousine, ho iniziato il primo soccorso e ho chiesto aiuto ai miei amici pompieri che erano lì come ospiti».

Jessica dopo il statale di maternità nel centro di San Paolo. Tuttavia, a causa della complessità del caso, è stata trasferita all’ospedale privato di maternità Pro Matre Paulista. Secondo il referto medico, la madre ha avuto un ictus, a causa della preeclampsia e del sanguinamento interno. I chirurghi sono stati costretti a rimuovere l’utero. Data la gravità del caso, il team medico ha eseguito un taglio cesareo di emergenza per salvare la vita della bambina di 29 settimane e la giovane mamma, che era stata dichiarata morta cerebrale, è deceduta dopo l’operazione.

Sophia è nata con un peso di 2,05 libbre e 13,5 pollici (930 grammi e 34 centimetri) ed è nel reparto di terapia intensiva neonatale. È probabile che rimanga in ospedale per almeno due mesi. Un parente della vittima, ha dichiarato: «Jessica era in cura prenatale, non aveva la pressione alta durante la gravidanza ed era in buona salute, facendo attività fisica e mangiando bene». In un tenero video, papà Flavio canta una ninna nanna alla piccola Sophia. Il filmato, condiviso su Facebook, ha commosso il web.