Hai smesso di fumare? Scopri come non ingrassare

Quando si accetta la sfida della rinuncia del piacere del fumo bisogna innanzitutto fare 5 pasti al giorno. Ciò significa colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena.

Quali cibi preferire – Meglio puntare su alimenti poco calorici e con indice glicemico basso. Importante anche l’assunzione di tanta frutta e verdura di stagione in quanto limitano l’aumento del peso e sono ricchi di vitamina C, particolarmente rilevante per gli ex fumatori.

Per fare un esempio, gli ortaggi più adatti a contrastare l’aumento del peso sono le arance, i kiwi, i limoni, i peperoni, i broccoli e i cavolfiori, ma pure i mirtilli e la melagrana, questi ultimi utili per la circolazione sanguigna poiché la nicotina ha un effetto vasocostrittivo.

Come depurarsi – Per eliminare le tossine in eccesso accumulate in anni di tabagismo è bene consumare i cetrioli, i finocchi e le carote. Fondamentale anche bere tanta acqua, tè e infusi.

Un altro aiuto per chi vuole smettere di fumare è rappresentato dai bastonicini di liquirizia, da masticare ogni qualvolta si avverte il desiderio di sigaretta.

Quali cibi bisogna evitare:

1. Le merendine e gli snack ipercalorici.

2. Il caffè

3. Le bevande gassate e zuccherate.

4. Da ridurre al massimo gli alimenti ad alto indice glicemico come il pane, la pasta, il riso, il gelati, i dolci, lo zucchero e la frutta zuccherina come le albicocche, le ciliegie, i cachi, i mandarini e l’uva.

Infine, mai dimenticare l’attività fisica, da praticare almeno 3 volte alla settimana. Nello specifico sono consigliabili 20′ di cyclette o camminata veloce. Preferibilmente alla sera dopo aver cenato.

