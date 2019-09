Scopri gli 8 principali segnali che ti possono aiutare a capire se sei troppo stressato così da cercare di porre rimedio per tempo.

Fino a qualche hanno fa si credeva che fosse la scusante per chi, in fin dei conti, voleva solo starsene a casa a non fare niente.

“Sono stressato” erano le due magiche parole che ci facevano subito apparire come delle fannullone. Oggi invece lo stress è considerato la vera e propria piaga del XXI secolo, un disturbo da prendere molto sul serio poiché le conseguenze potrebbero essere veramente allarmanti.

Le nostre vite a duecento all’ora stanno producendo i loro tristi frutti e lo stress è il primo tra questi. Come capire però se ne siamo veramente state colpite? Come distinguere una semplice stanchezza dall’essere veramente stressato?

Otto sono, a quanto pare, i segnali che dovrebbero metterci sul chi va là, quelli che rivelano uno stato di stress potenzialmente allarmante.

Impariamo insieme quali sono e come riconoscerli.

Stressato? 8 segnali per capirlo

Questi otto sintomi sono altrettanti segnali di una vita decisamente portata all’eccesso, una vita stressante che, senza dubbio, meriterà di essere rivista almeno in parte per consentirti di ritrovare un buon equilibrio.

Una mission impossible? Forse no, soprattutto se si tiene presente quali sono le possibili conseguenze dell’essere troppo stressato: disturbi gastrointestinali, raffreddori frequenti, emicrania, vampate, vertigini, aumento della frequenza cardiaca e così via. Decisamente meglio cercare di capire quando si è giunti al limite e agire di conseguenza.

Già ma quando si è giunti al limite? Questi otto segnali potrebbero aiutarci a capirlo.

Pazienza addio – Un tempo riuscivi a contare fino a dieci, poi sei passata a otto, a cinque e ora rasenti l’uno. Se ti irriti fin troppo facilmente c’è il concreto pericolo che lo stress ti stia già consumando.

I problemi invadono la mente – Pensieri ricorrenti, angoscianti che proprio non riesci ad arginare e, tanto meno, a scacciare dalla tua mente. Decisamente una cattiva abitudine che non farà che innalzare ulteriormente il tuo livello di stress.

Bilancia fuori controllo – Quando sei stressata non conosci vie di mezzo. C’è chi svuota costantemente dispensa e frigorifero e chi, invece, scorda addirittura di fare la spesa. Se l’ago della bilancia sale vertiginosamente o scende in caduta libera sappi che non è mai buon segno.

Umore altalenante – Un momento sei al settimo cielo, quello dopo rasenti la nuda terra. E’ vero, noi donne siamo abituate a simili colpi di testa ma inciamparvi con eccessiva regolarità dovrebbe farci sovvenire qualche dubbio.

Passione questa sconosciuta – “Amore scusa sono troppo stanca”. No, in questo caso non è una banale scusa. Lo stress ci porta via tante energie e con esse anche il desiderio.

Sonno dileguato – Quel perenne ronzio di pensieri, la tensione continua sono nemici di un riposo di qualità e persino del semplice riuscire a prendere sonno.

Capelli addio – Il meccanismo che unisce lo stress alla caduta dei capelli ancora non è ben chiaro ma, ciò nonostante, si tratta di una triste certezza. L’ipotesi più plausibile è un rilascio di ormoni da parte dell’organismo che colpisce negativamente le cellule incaricate della crescita dei capelli.

Ansia portami via – Eh già, stress e ansia vanno a braccetto e te ne potrai rendere conto tutte quelle volte che, nonostante una mortale stanchezza, seguirai comunque l’irrefrenabile impulso di portare a termine ogni minimo dovere, spesso con risultati a dir poco deludenti.

Fonte: curiosandosimpara.com

