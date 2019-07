Ecco come sbarazzarsi di stress e ansia in pochi secondi con questa astuzia della medicina cinese.

La pratica della medicina cinese ha più di 2500 anni. È stato riconosciuto all’unanimità come un metodo molto efficace per trattare problemi come stress e ansia.

Secondo la medicina tradizionale cinese, ogni individuo ha in suo possesso specifici punti di digitopressione in tutto il corpo. Questi punti di digitopressione si trovano lungo quelli che vengono chiamati “meridiani energetici”. Il nostro quoziente di intelligenza e la nostra forza vitale passano attraverso questi punti.

La digitopressione può aiutare a stimolare aree che non funzionano come dovrebbero, è un’attività rivitalizzante di queste aree generalmente irritate e particolarmente sensibili.

I punti da tenere presente

La medicina cinese ha identificato 12 di questi meridiani energetici che sono collegati agli organi principali e consentono al corpo di mantenere un certo equilibrio. Se solo uno di questi meridiani non funziona correttamente, tutto il corpo sarà soggetto a malfunzionamenti e non può essere in buone condizioni o in tutte le sue capacità.

Esistono punti di digitopressione per calmare lo stress e l’ansia. Se fai pressione su alcune parti del tuo corpo, puoi ridurre drasticamente gli effetti collaterali dello stress e dell’ansia sulla tua salute. Il processo di digitopressione richiede l’uso delle dita mentre l’agopuntura utilizza aghi.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

La zona “CV 17”: come localizzarla per applicare la digitopressione

Se si esercita pressione sull’area “CV 17”, si avvertirà rapidamente una sensazione di pacificazione. L’area CV 17 si trova al centro del torace. Se ti senti stressato e ansioso, avvertirai sicuramente un dolore al centro del petto,è lì che dovrestipremere.

La medicina cinese descrive questo punto come “il mare della tranquillità”. Questa è un’area cruciale per l’energia del cuore o il chakra del cuore. Sempre secondo questa medicina ancestrale, il centro del cuore è associato alle emozioni vissute dal corpo. Quando questo centro funziona correttamente, ti sentirai felice e in armonia con tutto ciò che ti circonda. Ma se sei stressato, questa parte sarà irritata e ti farà stare male.

Si dice anche che il punto CV 17 contribuisca a bilanciare i livelli di energia di Yin e Yang all’interno del corpo. Sarebbe in grado di ripristinare l‘equilibrio tra i nostri sensi fisici e i nostri sensi emotivi. Le persone che praticano la digitopressione regolarmente sono convinte che i diversi squilibri a cui può essere esposto il nostro sistema nervoso possano essere trattati esercitando una leggera pressione su quest’area. Sembra che sia anche un ottimo modo per potenziare il sistema immunitario.

Ecco come sbarazzarsi di stress e ansia in pochi secondi

– Posiziona quattro dita sopra la base dello sterno, quasi direttamente al centro del torace.

– Metti i polpastrelli nella piccola cavità di questa parte del corpo. Ora, applicando una leggera pressione, strofina delicatamente su e giù il centro dello sterno fino a trovare il punto giusto, che probabilmente sarà irritato.

– Mettiti in posizione di preghiera, usa la parte posteriore del pollice per premere delicatamente al centro del tuo CV 17 per 2-3 minuti.

– Chiudi gli occhi e respira profondamente, ad un ritmo costante.

– La tua testa dovrebbe essere dritta, rilassa il collo e le spalle.

– Puoi toccare delicatamente quest’area con l’aiuto delle dita per dormire la notte.

Questo trucco ancestrale cinese non è utile solo per questo, è anche molto utile contro la depressione, l’affaticamento cronico, il disturbo da stress post-traumatico e vari squilibri ormonali!

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI