Il ritorno dalle vacanze può essere un trauma per il rapporto di coppia. Ecco come agire per rendere il tutto più semplice.

Fonte: Istock

Le vacanze estive sono ormai finite e la tua paura più grande riguarda il tuo rapporto di coppia e come si evolverà dopo aver trascorso tanto tempo insieme? Niente paura, nonostante il cambio di abitudini possa rappresentare effettivamente un problema nella vita a due, basta seguire alcuni piccoli accorgimenti per prolungare il benessere riscontrato durante il periodo estivo, portando così un po’ di sole anche nel prossimo autunno e, perché no, in tutto il periodo invernale.

Dopotutto, l’armonia di coppia è data più da come si sceglie di vivere i momenti trascorsi insieme piuttosto che da ciò che si fa effettivamente e spesso bastano solo un po’ di impegno e tanta complicità per scoprire che anche i piccoli ritagli di tempo possono rivelarsi unici, donando ricordi preziosi per la coppia.

Rapporto di coppia dopo le vacanze. Come riprendere alla grane il tran tran quotidiano

Tornare dalle vacanze è sempre un po’ traumatico e questo a prescindere da come si sono trascorse. Riprendere lo studio o il lavoro e rientrare nella solita routine rende sempre un po’ tristi specie se durante le vacanze ci si è concessi un periodo da dedicare alla coppia, scoprendo il piacere di trascorrere più tempo insieme. In questi casi, una delle paure più grandi è quella di tornare a come si era prima per scoprire che non basta più. Ebbene, la bella notizia è che anche al di fuori delle vacanze ci si può concedere dei momenti preziosi, portando avanti la sintonia scoperta in estate e, se possibile, rafforzandola. Basta avere entrambi voglia di non perdersi e di proseguire il percorso intrapreso in modo da rendere il rapporto di coppia ancora più intimo e speciale.

Ma come fare esattamente? Di seguito, alcune piccole strategie che possono essere di grande aiuto.

Mantenere vivo il ricordo delle vacanze. Per prima cosa, una volta tornati dalle vacanze, si può mettere insieme eventuali filmati in un bel video da rivedere insieme e la stessa cosa si può ovviamente fare con le foto. Ricordare i momenti piacevoli passati insieme è sicuramente un buon modo per mantenere intatta la sintonia di coppia, riuscendo a trasportarne almeno un po’ anche nella vita di tutti i giorni, sicuramente meno festaiola ma non per questo meno interessante da vivere.

Fare nuovi progetti a due. Le vacanze insieme sono qualcosa di unico perché rappresentano un progetto ideato e portato avanti dalla coppia. Se si vuole mantenere vivo questo aspetto si può iniziare ad organizzare con calma le prossime vacanze, scegliendo una meta e prendendo insieme tutte le informazioni utili. Se si tratta di una meta ancora troppo lontana si può optare per organizzare un week end o qualche gita fuori porta da vivere con lo stesso entusiasmo che si è avuto per le vacanze estive. In questo modo si continueranno a percepire le medesime emozioni anche nel periodo autunnale.

Dedicarsi dei momenti speciali. Se la cosa che manca di più sono i momenti piacevoli trascorsi insieme, è bene non lasciarli andare del tutto. Il modo? Ci si può incontrare durante la pausa dal lavoro per pranzare insieme o se questo non è fattibile, si può optare per un caffè dopo il lavoro. Uno dei due potrebbe andare a prendere l’altro, dando così il via ad una mezzora da passare insieme. Niente argomenti tediosi o legati a bollette, lavoro e problemi, però. Il trucco sta nel concentrarsi in qualcosa che rilassi entrambi, in modo da rivivere almeno per poco il mood vacanziero del quale si sente la mancanza. È infatti importante ricordare che il come ci si sente dipende dal proprio spirito e non solo da ciò che si fa. Una massima che le coppie dovrebbero sempre ricordare e coltivare al fine di vivere al meglio ogni singolo istante della vita a due.

Parlare di se e dei propri sogni. Uno degli aspetti più importanti delle vacanze insieme è la spensieratezza che porta spesso a parlare di se in modo diverso. In vacanza ci si scopre più aperti e disponibili nei confronti dell’altro, ci si confida e ci si racconta a 365 gradi, un po’ come accadeva i primi tempi in cui si stava insieme. Ebbene, tutto ciò è possibile anche a vacanze finite. Basta volerlo e ricreare dei momenti speciali nei quali parlare di se e non solo di ciò che si è fatto durante la giornata. Forse all’inizio potrà sembrare strano ma basta prendere confidenza con la cosa per farla diventare una dolce routine alla quale non si vorrà mai più rinunciare.

Divertirsi. Infine, l’imperativo è quello di continuare a divertirsi anche al di fuori delle vacanze. Incontrare gli amici dopo un pomeriggio dedicato alla coppia e ridere e scherzare proprio come se si fosse ancora in vacanza è un buon modo per sentirsi più leggeri e ancora una volta complici. Anche una serata in gruppo alla quale far seguire una domenica rilassante da passare insieme può essere un modo romantico di vivere il week end. Un modo che avendo seguito anche gli altri consigli, ricorderà molto da vicino i momenti romantici trascorsi in compagnia nel periodo estivo.

È bene ricordarsi che si può vivere bene insieme sia in vacanza che al di fuori di essa perché la vacanza è uno stile mentale che si può riproporre nella vita di tutti i giorni. Certo, il lavoro, le scadenze e i problemi del quotidiano non sono sempre d’aiuto ma basta imporsi di staccare per un po’ e di concedersi, per l’appunto, una vacanza da tutto, per tornare a sentirsi sereni, accorciando le distanze dall’estate e sentendosi, se possibile, ancor più in sintonia e pronti ad affrontare nuove avventure, estive o invernali che siano.

