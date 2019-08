Jeans, un capo intramontabile che sarà bene imparare ad utilizzare al meglio. Scopriamo allora come fare la giusta selezione tra i vari modelli e i diversi lavaggi.

Da capo da lavoro, a must have di ogni guardaroba, maschile o femminile, giovane o maturo che sia.

Il jeans è uno di quei capi che veramente chiunque possiede in almeno un esemplare (ma quasi mai ci si riduce a uno solo) nel proprio armadio: dalla fashion victim che ne collezionerà una decina in lavaggi e forme sempre diverse, alla donna più casual e lontana dalla moda che ne acquisterà un paio anche solo per andare a fare la spesa, tutte abbiamo i mitici jeans nel nostro guardaroba.

Sappiamo però scegliere il giusto modello? Mai come in questo caso la quantità non fa infatti la qualità e, approcciandosi ad un capo tanto diffuso, si può spesso scivolare nell’acquisto d’impulso non troppo ragionato.

CheDonna.it vuole allora fornirvi oggi alcune nozioni base per distinguere tra i vari lavaggi e modelli, selezionandoli in base alle forme fisiche che più si prestano a vestire e alle diverse occasioni d’uso in cui potremmo scegliere di indossarli.

Che jeans siano allora… ma scelti con consapevolezza!

Jeans, consigli per scegliere tra tagli e lavaggi

La prima regola d’oro da tenere sempre a mente è la seguente: più un jeans è chiaro, più si arricchisce di ricami, applicazioni o, addirittura, di qualche strappo ben studiato, più si rivela come un capo decisamente informale.

Nell’epoca infatti in cui lo strappato sembra farla da padrone è quantomai importante tenere a mente tutto ciò: i jeans sono capi adatti a qualsiasi occasione d”uso a patto però di saperne distinguere accuratamente le varie declinazioni abbinando ciascuna alla sua più appropriata occasione d’uso.

Partiamo allora dai vari lavaggi per comprendere meglio le caratteristiche di ogni singolo jeans e saper scegliere poi quello più adeguato alle nostre caratteristiche e esigenze:

Bleach – Molto schiarito, un jeans che arriva quasi a un tono azzurro. Come tutti i colori chiari, anche questo allargherà la figura. Se quindi, soprattutto nella parte bassa del nostro fisico, preferiamo nascondere qualche rotondità extra meglio evitare questa sfumatura.

Blu denim – Il vero e proprio classico per eccellenza, quello che nell’immaginario collettivo è “Il Jeans”. Possiamo ritenerlo il capo versatile per eccellenza, casual o formale in base agli accessori abbinati e adatto anche a chi inizia ad avere qualche anno in più.

Black denim – Ideale per slanciare la linea e allungare la figura, senza contare poi che le nuance scure sono adeguate per eccellenza per le situazioni più formali, aprendo così il jeans proprio a tutte le occasioni d’uso, anche quelle più impegnative.

Importanti sono naturalmente le forme. Di base più il capo risulta aderente più evidenzierà le curve del nostro corpo. Il taglio a vita alta invece, oggi giorno tornato alla ribalta come non mai, è un vero e proprio passepartout, adatto a tutte le forme e, soprattutto a tutte le età.

Già perché sarà bene ricordare che i jeans son un capo quanto mai trasversale, perfetto per le teenager così come per le donne più mature, a patto ovviamente di saperne commisurare i dettagli all’età. Le donne più adulte sarà bene allora che evitino strappi e applicazioni troppo vistose, decisamente meglio ricami più sobri, colori più intensi e profilature sui lati che slancino la figura con un piacevole effetto “allungante” che non guasta mai.

Quali accessori abbinare? Be’, i jeans vanno veramente bene con tutto: largo allora alle sneakers, per un finish più casual e sportivo, ma anche a tacchi vertiginosi, che aggiungono un tocco più formale ma anche di grande seduzione (oltre a qualche centimetro extra che non guasta mai).

Fonte: Canale Youtube Carla Gozzi

