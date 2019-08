Anche in questa estate 2019 l’abito chemisier pare esser un must irrinunciabili. In quali varianti ci verrà proposto? Scopriamolo insieme.

Foto da Instagram @isis.bochicchio

Casual, comodo, perfetto in tutte le occasioni, dalla giornata di lavoro all’aperitivo con le amiche. Stiamo parlando dell’abito chemisier, una sorta di must intramontabile nella moda che, anche in questa estate 2019 risulta tra i capi irrinunciabili del nostro guardaroba.

Ogni brand ne ha proposto la sua personale interpretazione fornendoci un vero e proprio mare magnum in cui andare a pescare il nostro prossimo acquisto. Perfetto ma… come orientarci?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Moda estate 2019, vestiti lunghi: modelli must have per essere al top

E’ qui che CheDonna.it giunge in vostro soccorso. Siamo infatti pronte a proporti un elenco di opzioni tra cui pescare, modelli dell’abito chemisier che vi garantiranno di essere bella, seducente e… super fashion!

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno sulle notizie delle categorie gossip, moda e abbigliamento e social, CLICCA QUI!

Abito chemisier: modelli estate 2019

Foto da iStock

Non stupisce che anche in questo 2019 l’abito chemisier sia un mito irrinunciabile per noi donne: pratico e fresco al tempo stesso, ci aiuta a sentirci sempre a nostro agio e, a seconda dell’accessorio abbinato, si trasforma in un batter d’occhio da abito da lavoro a look impeccabile per una cena romantica.

Lunghi o cortissimi, con bottoncini in primo piano o quasi invisibili, con fantasie sbarazzine o in un più serioso tinta unita… quale variante dell’abito chemisier farà al caso tuo? Scopriamolo insieme.

La prima variante che analizziamo è l’intramontabile fantasia vichy, ovvero a quadretti. E’ un classico da interpretare con un tocco vintage, magari abbinando delle ballerine, o in un super moderno casual unendovi le intramontabili sneakers.

Ci sono poi le righe verticali, la scelta perfetta per chi ama il tocco seducente che solo uno charme un po’ mascolino può regalare. Il classico sfondo celeste a righine sottilissime bianche ricorda infatti molto la più classica delle camicie da uomo: unita a una borsa di paglia e cintura di corda farà subito mare!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Outfit estivi 2019 da ufficio, eleganti e molto altro ancora

Il lungo invece farà subito sera ma, badate bene, una serata casual. Potete infatti mettervi assieme dei sandali bassi o addirittura un stivale per uno stile tra il gipsy e la cow girl.

E il corto? Be’ vi consigliamo di evitarlo per occasioni troppo ufficiali, come la classica giornata di lavoro per cui è certo preferibile una mezza lunghezza, magari appena sopra il ginocchio. I pochi centimetri lasciateli per un aperitivo in spiaggia o una serata in cui sarete in modalità “acchiappo”.

L’abito chemisier del resto è sempre garanzia di seduzione.

Fonte: blog.cliomakeup.com

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Sandali gioiello estate 2019: i modelli più di tendenza

Consigli per le vacanze: come vestirsi al mare? Dress code dell’estate

Outfit glamour ma a prova di caldo: 5 vestiti su cui puntare