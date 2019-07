Consigli per le vacanze: come vestirsi al mare? Dress code dell’estate

Quali sono i capi e gli accessori must have per le vacanze al mare? Che cosa prevede il corretto dress code per questa estate 2019? Scopriamolo insieme.

Foto da Istock

I classici già li conosciamo: occhiali da sole, crema solare con un buon spf (mi raccomando!), costume da bagno, cappello e qualche gioiello, magari un po’ colorato.

Come per ogni stagione però, anche i must della moda estiva si dividono tra ever green e new entry, quelle legate, per intenderci, alle proposte fashion più contingenti.

Se dunque abbiamo ben chiari in mente i “soliti irrinunciabili” sarà forse il caso di scoprire quali sono invece i punti fermi su cui il 2019 ci invita a puntare in fatto di moda mare.

Se le prossime vacanze vi condurranno in luogo di villeggiatura marittima farete dunque bene a tenere gli occhi ben aperti: i 5 must 2019 da mettere in valigia sono serviti.

Come vestirsi per una vacanza al mare?

Foto da iStock

A illustrarci questi 5 irrinunciabili è stata niente meno che Carla Gozzi, guru del fashion consacrata da Real Time e divenuta in breve tempo punto di riferimento irrinunciabile per tutte le fashion addict (ma anche e forse di più, per le neofite del settore).

In un’intervista pubblicata su milleunadonna.it, l’esperta di moda confida come ci si veste per andare al mare o in barca.

Ecco i 5 accessori e capi d’abbigliamento che proprio non potranno mancare nella nostra valigia:

Gonne lunghe – Suno un vero e proprio must in questa estate 2019. Versatili, molto femminili e, al tempo stesso a prova di comodità, saranno la vera svolta per chi vorrà un tocco un po’ Wilde e al tempo stesso romantico.

Infradito gioiello – Comodità, eleganza e un tocco prezioso si uniscono in questo accessorio veramente irrinunciabile. Perfette sotto la gonna lunga di cui sopra ma anche con degli shorts o con un minidress, daranno luce al vostro look e vi renderanno ipercurate anche nella serata più informale.

Tacchi – E’ vero, sono i migliori amici di una donna ma, come ogni altro asso nella manica, occorre saper selezionare sapientemente il momento in cui sfoderarlo. Assolutamente vietati in barca, a meno che non vi trovate su uno yacht degno di un emiro, e ancor più out per andare in spiaggia (non vorrete esser la tipica ragazza che si impantana tra le dune? Pessimo!), da valutare invece per una serata vista mare, in cui stare lontane dalla sabbia e sfoderare tutta la nostra femminilità e carica sensuale.

Pareo – Un vero e propri asso nella manica, non solo per fare visita al bar durante una giornata dedicata alla tintarella ma anche per avere, all’occorrenza, una gonna, lunga o corta che sia, o un vestito particolarmente originale. In base al modo in cui lo si piega e annoda il pareo può trasformarsi davvero in ogni cosa.

Pashmine – E’ il classico plus da tenere sempre a portata di mano. Possono esser un tocco colorato per cambiare un look all’ultimo minuto ma anche la salvezza per la nostra gola in caso di aria condizionata o brezza improvvisa. Che dire poi del suo adattarsi a morbido scialle da sera? Assolutamente impareggiabile.

