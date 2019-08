Insalata sì, ma con gusto. Ecco un paio di idee che mescolano frutta e verdura, rigorosamente di stagione, per essere sempre in forma.

D’estate e d’inverno, una bella insalata risolve tutti i problemi. Può essere un contorno importante, ma anche un secondo unico specialmente quando siamo a dieta.

Ma se siete stanche della solita lattuga e dell’indivia, del crescione e della belga, qui abbiamo delle ricette alternative. Insalate che forse non avevate nemmeno immaginato, fresche e gustose.

Insalata sì, ma con gusto

Un piatto di insalata è quello che può cambiare anche una giornata. Non ci credete? Pensateci un po’. In tutti i regimi alimentari, anche quelli che non promettono perdite di peso miracolose ma soltanto di farci stare meglio, l’insalata è sempre uno dei piatti più gettonati.

Il problema è renderla meno anonima e prepararla in modo che vada bene per tutta la famiglia. Qui ve ne proponiamo un paio, facilissime e velocissime. Ah, prima di dimenticarci: rispettate sempre la stagionalità dei prodotti: quindi le arance solo d’inverno e le pesche solo d’estate. Così tutte le proprietà saranno mantenute.

Insalata di finocchi con arance e sgombro

Le arance sono una delle grande ricchezze alimentari italiane e non parliamo solo del tarocco siciliano. E lo sgombro è uno dei pesci più tipici del Mediterraneo, ricco di acidi grassi Omega-3, ferro, calcio e vitamina D. Questa insalata di finocchi con arance e sgombro esalta tutti i sapori.

Ingredienti (per 2 persone)

1 finocchio

1 arancia

100 g di filetti di sgombro al naturale

10-12 mandorle

olio extravergine di oliva

sale, pepe

Cominciate pulendo bene i finocchi, togliete la parte esterna, lavateli e e affettateli sottilmente con un coltello o meglio con una mandolina. Poi metteteli in una ciotola tenendoli da parte.

Pelate l’arancia a vivo, togliendo cioé la buccia e poi incidendo per ricavare gli spicchi. Tagliatela a tocchetti nella ciotola. Aggiungete quindi anche lo sgombro (può essere anche quello all’olio d’oliva o piccante) e le mandorle, poi condite con olio extravergine e regolate di sale

Mescolate bene e servite l’insalata di finocchi con arance e sgombro. Questo è un piatto che va consumato subito.

Insalata di pesche e bresaola con feta e frutta secca

L’insalata di pesche e bresaola con feta e frutta secca, è un piatto perfetto per l’estate, dolce e croccante insieme ideale anche per la dieta. Ovviamente se non vi piace la feta, potete sostituirla con del parmigiano o grana che si sposano bene con la bresaola.

Ingredienti

3 pesche mature

70 g bresaola

1 mazzetto rucola

40 g feta

4 cucchiai olio extra vergine di oliva

aceto balsamico

mix di frutta secca

sale

Preparazione:

Lavate le pesche e tagliatele a fettine sottili, poi lavate la rucola, asciugatela con carta da cucina e usatela come letto sul piatto di portata. Piazzate le pesche sulla rucola e aggiungete un pizzico di sale, quindi adagiate a piacere vostro le fette di bresaola nel piatto, cospargendo con la feta o il parmigiano a scaglie.

Mescolate olio e aceto balsamico versando sull’insalata. Poi terminate con un mix di frutta secca, come mandorle, noci, arachidi, tutte tritate ma non sbriciolate. Così siete pronte per portare in tavola.

