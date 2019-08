Temptation Island: Chiofalo e Fiordelisi tra le coppie?

Un recente scoop avrebbe ipotizzato la presenza di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi alla prossima edizione di Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip sta per dare il via alle riprese della prossima edizione che andrà in onda a partire da Settembre. Quest’anno si sta facendo un gran parlare sulle coppie per le quali c’è ancora un gran mistero. Negli ultimi mesi, infatti, sono state tante quelle prima nominate e poi smentite e ad oggi l’unica che sembra essere stata confermata è quella formata da Natalie Caldonazzo ed il suo compagno. Eppure, a detta de ilvicolodellenews, anche altri due personaggi noti al pubblico potrebbero entrare nella rosa dei concorrenti e si tratta di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, entrambi volti conosciuti da chi segue da anni Temptation Island.

Francesco Chiofalo, pronto per gran ritorno a Temptation Island?

La notizia arriva dal ilvicolodellenews che l’ha data praticamente per certa: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi potrebbero essere una delle coppie che prenderanno parte a Temptation Island Vip. Lui è diventato noto proprio grazie alla versione non vip del programma e lei che ai tempi era una tentatrice è conosciuta come sportiva. Una coppia che sta insieme da poco ma che sembra andare d’amore e d’accordo tanto aver già condiviso un tatuaggio e da farsi vedere sempre insieme.

Per chi non lo ricordasse Francesco Chiofalo partecipò alla versione non vip del programma insieme alla sua ormai ex Selvaggia Roma. I due si fecero notare subito salvo poi lasciarsi per le troppe divergenze emerse e riprendere le proprie vite separati, seppur almeno inizialmente con diversi scontri avvenuti via social.

Oggi Francesco Chiofalo sta da circa 4 mesi con la Fiordelisi ed entrambi sembrano unitissimi. Sebbene la loro relazione sia piuttosto giovane sembra che per la redazione di Temptation Island Vip (che quest’anno sarà presentata da Alessia Marcuzzi) siano più che idonei e pronti a mettersi alla prova.

I due non hanno ancora confermato o smentito la cosa ma visto la presenza assidua che hanno sui social non è da escludere che presto decidano di dire qualcosa in merito. In alternativa ci toccherà aspettare il mese di Settembre.

