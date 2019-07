Secondo Emma Jenner, la baby sitter americana del reality americano ‘Take Home Nanny’, i bambini di oggi sarebbero molto maleducati per 5 motivi principali.

Ogni giorno possiamo assistere a scene di madri esasperate di fronte all’ennesimo atto di maleducazione del proprio figlio. Bambini incontenibili che tengono in pugno i genitori e la loro stabilità mentale con pochi gesti molto plateali e arroganti. Questo è un quadro che risulta essere davvero sempre più presente nelle famiglie ma non sempre il problema viene sviscerato ed affrontato nel modo giusto.

La super tata Emma Jenner, protagonista del reality americano ‘Take Home Nanny‘, in seguito alla sua esperienza, sembra aver concentrato le motivazioni per cui i bambino oggi risultano essere sempre più maleducati, in 5 punti fondamentali.

Bambini sempre più maleducati, i 5 motivi principali secondo Emma Jenner

Ecco i 5 motivi per cui, secondo la baby sitter americana Emma Jenner, i bambini di oggi sarebbero sempre più maleducati.

Non esiste più una comunità

Genitori e figli oggi sono un’isola alla deriva che non trova appoggio nell’educazione come invece si faceva abbondantemente anni fa. Prima infatti i bambini, venivano ripresi ed educati dai genitori degli amici, nel quartiere e anche a scuola dove l’insegnante non assurgeva soltanto ad un compito istruttivo ma anche educativo. I bambini ricevevano continui imput educativi e capivano che non girava tutto attorno a loro e alla loro famiglia ma le loro azioni avevano un effetto anche nella società.

I genitori accettano tutto

Oggi i bambini non vengono corretti dai genitori, mentre avrebbero tutte le facoltà mentali per apprendere quale sia il giusto comportamento da tenere in determinate occasioni. In nome della libertà, ci si rifiuta di insegnare ai figli l’educazione, indicando ogni malefatta come una ‘bambinata’.

Esistono troppe scorciatoie

La teconologia oggi è la vera protagonista di molti momenti vissuti in famiglia. Un tablet o uno smartphone diventano la salvezza per i genitori, quando i figli risultano essere ingestibili. Il rapporto umano in famiglia viene meno come l’educazione dei figli.

I figli ci ricattano

Troppo spesso i bambini ci ricattano, questo perchè tutto gira attorno a loro e alle loro opinioni, questo perché in molti i genitori mancano di presenza per motivi lavorativi e quando ci si ritrova in casa si danno ai figli tutte le vinte.

I genitori trascurano la loro vita

Sempre nell’ottica del ‘gira tutto attorno ai bambini’ i genitori oggi sono portati a mettere la loro vita in secondo piano, soprattutto le madri. Un grande errore perchè i bambini debbono capire che mamma e papà sono due persone con le loro esigenze e che non esistono soltanto in funzione loro.

Infine lasciamoci con una riflessione del nostro psichiatra Paolo Crepet che riassume in pieno e anche in modo più dettagliato la condizione odierna tra genotori e figli:

“Quando il buonismo educativo è così pregnante, non va bene. Noi non abbiamo più figli, ma piccoli Budda a cui noi siamo devoti, e che possono fare tutto. Scelgono dove andare a mangiare, in quale parco giochi. Siamo diventati genitori che dicono sempre di si. Ma questo è sbagliato. Esposti. Quando diventeranno grandi ci sarà qualcuno che gli dirà di no. Magari alla prima frustrazione amorosa. Magari al primo lavoro. I genitori vanno al primo incontro di lavoro del figlio di 26 anni. Poi c’è gente che non manda i figli all’Erasmus perché fa freddo. Sono un disastro questi genitori. Non possiamo generalizzare, ma in molti casi è così”

