50 anni: i 5 outfit che non vi rendono più giovani e...

Le donne a 50 anni a volte scelgono degli outfit non adatti per la loro età. Scopriamo tutti i consigli da seguire per avere un look sorprendente

Outfit a 50 anni Fonte: Istock-Photos

Avere 50 anni non significa assolutamente essere fuori moda o “vecchie”, nulla vi impedisce di sembrare più giovani, più belle ed affascinanti. E’ pur vero che il corpo cambia, avete qualche chilo in più e le curve sono meno definite e meno toniche. Non bisogna nascondersi sotto i capi over size e rinunciare allo stile, guardate nel vostro guardaroba ed eliminate il superfluo.

Scopriamo quali sono gli outfit da seguire e quelli da dimenticare per dare un tocco giovanile ma allo stesso tempo adatto alla vostra età.

Il tailleur Il tailleur giacca e gonna è un passe-partout che tutte le donne hanno nel guardaroba, si usa nelle occasioni formali o magari per andare in ufficio. E’ un capo che invecchia, non è modellante, non esalta le forme, si può definire fuori moda. A 50 anni sicuramente si può preferire come look alternativo un pantalone a palazzo che risulta più confortevole o un modello più aderente. L’importante è scegliere un modello contemporaneo e non fuori moda. La scelta del tessuto del pantalone, ci aiuta talvolta a valorizzare le forme anche se siamo curvy. Possiamo abbinarci su una camicia con pizzo e ricami, oppure con un top morbido a tinta unita o un pò brillante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Camicette e top: quali scegliere per valorizzare la silhouette? Sicuramente il tutto va valorizzato con un paio di stringate in vernice nera, oppure un decolté, per dare un look strepitoso al vostro outfit. La camicia e il maglione Indossare la camicia con il maglione può risultare molto chic ma state attente ai abbinamenti. Se indossiamo un maglione molto largo sulla camicia, certo non avremo un look impeccabile. Come ovviare a questo problema? Innanzitutto scegliamo una camicia bianca di cotone di buona qualità abbinata ad un golfino in maglia rasata da un colore intenso. Se optiamo per una camicia più elegante in tessuto crêpe, possiamo abbinare un cardigan magari con una spilla sul lato che esalterà il vostro look! Il vestito a sacco con stampe Il vestito a sacco con le stampe non è adatto a tutte le donne di 50 anni perchè non sempre nasconde qualche chilo di troppo, soprattutto se sono a fantasia. Il vestito a sacco è comodo soprattutto nelle stagioni estive però invecchia molto. Se non riuscite a rinunciare scegliete un modello a tubino che modella le curve o il modello T-dress dalla forma geometrica. In alternativa potete osare con un abitino a trapezio che è molto chic, da indossare con un paio di kitten heels – tacchi medi e sottili. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Moda estate 2019, vestiti lunghi: modelli must have per essere al top Indossare il foulard Il foulard è un accessorio di stile che può contribuire a dare un look strepitoso. Non tutte le donne a 50 anni possono indossarlo, perchè ad alcune può ringiovanirle ad altre le invecchiarle. Non occorre averne tanti di diversi colori e fantasie ma ne bastano anche 3 per stagione. La scelta del colore è fondamentale, perchè deve valorizzare l’incarnato, la scelta di solito ricade su quella a fantasia che è molto ricercata. L’outfit sexy e stretch Gli abiti stretch e sexy sono un pò fuori luogo per le donne di 50 anni, le fanno apparire più vecchie. Viceversa un abito troppo largo invecchia comunque, talvolta molte donne lo scelgono pensando di nascondere le rotondità, ma non è per niente vero. L’ abbigliamento giusto deve mostrare la silhouette, e non nasconderla. Consigli di bellezza Oltre alla scelta dell’outfit, bisogna concentrarci anche sul make-up e hairstyle, senza osare troppo altrimenti diventano deleteri per la vostra età. A 50 anni è meglio evitare i capelli troppo lunghi, di colore molto scuro, sono da escludere i tagli troppo netti. La lunghezza media sia scalata o corta sono ideali per dare carattere e giovinezza al volto. Per quanto concerne il make-up non osate troppo. Valorizzate gli occhi e le labbra e curate molto il viso, idratandolo ogni giorno. Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

