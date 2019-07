L’abito da indossare per un’evento importante è sicuramente uno che valorizzi la silhouette. Possiamo spaziare dagli abiti corti alle tute jumpsuit . Sicuramente l’abito va scelto in funzione del fisico e delle tendenze. Sono da evitare abiti animalier , vestiti troppo aderenti o addirittura abiti composti da corpetto e gonna.

Cosa possiamo indossare per una serata elegante o per una cerimonia importante? Ecco alcuni consigli da seguire.

Le donne definite “ curvy ” possono sfoggiare abiti da cerimonia seguendo la moda anche se non sono magre e slanciate. Possono permettersi di indossare abiti particolari e sexy proprio come le modelle che hanno 42 di taglia.

Possiamo concentrarci sulle stampe floreali, abiti in pizzo e ricami che sono di tendenza. Sono da prediligere gli abiti non troppo aderenti e di tessuti leggeri, perchè non evidenziano troppo le forme.

Per quanto concerne la fantasia, possiamo spaziare dalle tinte unite scure ai colori pastello. Di solito non tutte le donne curvy scelgono gli abiti con colori pastello, perchè credono che non siano adatti per loro. Questo non è per niente vero, se alla tonalità scelta abbiniamo il giusto modello, faremo una figura impeccabile.

Scopriamo insieme gli abiti selezionati per le cerimonie allo stesso tempo di tendenza.

Abiti monocolore dalle tinte scure