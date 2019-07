La lista che ti suggeriamo riguarda gli outfit da indossare in spiaggia, ad cena romantica o ad un passeggiata in riva al mare.

Un weekend al mare ? Cosa devi mettere in valigia? E’ sempre difficile, soprattutto la paura di dimenticarsi qualcosa è sempre in agguato. Organizzare la valigia perfetta non è impossibile, se segui tutti i consigli.

Ecco i must have, da mettere in valigia per un weekend al mare indimenticabile.

Il poncho

Il poncho è un jolly, perfetto per ogni occasione, lo puoi indossare come copricostume o sopra un shorts di jeans o di cotone. Sceglilo sempre a fantasia e molto colorato. E’ estate, possiamo osare con i colori e le fantasie.

Top e pantaloni in coordinato

I pantaloncini e i top sono sempre utili in vacanza, possiamo utilizzarli come copricostume o per una passeggiata dopo cena vicino al mare. Anche in questo caso scegli i colori vivaci o il classico denim.

La tuta jumpsuit

La tuta jumpsuit è un abito per le occasioni speciali, una cenetta a lume di candele o una passeggiata romantica sulla spiaggia. Da preferire i colori pastello come celeste, rosa pesco e verde tiffany.

Abbinala con degli accessori come orecchini e bracciali in corno, in pietra dura o semplicemente con accessori realizzati con materiali naturali come la rafia.

Il costume intero

Il costume intero non può mai mancare nella valigia, sceglilo a pois o con delle stampe floreali o con tessuti particolari.

Se non preferisci osare, ripiega la scelta sulle tinte unite, come il bianco, il nero ed il blu.

Il bikini

Oltre al costume intero, puoi sempre scegliere il bikini. Il classico e mai fuori di moda, puoi optare per quello a fascia sia con lo slip a vita alta che a vita bassa. In alternativa anche quelli colorati con i fiori o con le righe.

La t-shirt

Una t-shirt è sempre utile in vacanza, sia semplice a tinta unita che con le stampe. Si abbinano facilmente sui short o sui denim, con le classiche sneakers.

L’ infradito

L’infradito è sempre pratico e comodo per la spiaggia. Metti in valigia quelle super colorate o a fantasia.

Le scarpe in corda

Le classiche scarpe in corda intramontabili sono le espadrillas, sia a tinta unita che a fantasia. LEGGI ANCHE >>> Top 10: le scarpe più cool per l’autunno inverno 2018\2019 Qualsiasi modello è adatto per la vacanza, sia quelli classici che quelli con i lacci alla caviglia, fino ai modelli più attuali come le espadrillas.