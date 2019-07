Tantissime donne desiderano avere i capelli in splendida forma e in ordine, sia in termini di colore che di taglio. Non tutte però hanno la disponibilità economica e il tempo per recarsi periodicamente dal parrucchiere. Altre invece non riescono a rinunciare all’appuntamento settimanale.

Ma quante volte dobbiamo tagliare i capelli? Non c’e una regola precisa, ma tutto dipende dal tipo di taglio dei capelli, dai trattamenti che pratichiamo, quindi è molto soggettivo. D’altronde non ci sono delle “regole” da rispettare in modo da garantire una chioma più sana, ma un minimo di cura occorre per evitare di fare interventi troppo drastici.