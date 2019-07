Gli uomini quando incontrano una donna, dove focalizzano lo sguardo, cosa li attrae? E’ una domanda che molte donne si pongono

Gli uomini quando incrociano lo sguardo con le donne notano: il sorriso, il seno oppure le gambe? E’una domanda che molte donne si pongono, spesso pensano che un corpo molto formoso e super curato sia considerato molto interessante, ma non è sempre cosi’. Ogni donna, suscita un’interesse, un fascino e una sensualità diversa in ogni uomo.

Cosa attrae gli uomini?

Gli occhi: gli uomini non amano le donne troppo truccate, anzi preferiscono un make-up poco marcato più effetto nude. Focalizzano la loro attenzione più sullo sguardo.

Le cosce: per gli uomini devono essere morbide e lisce, non preoccupatevi se avete un pò di cellulite, non notano tanti difetti.

Il seno: è la prima cosa che notano, è inutile nasconderlo, le donne troppo prosperose non attirano per nulla. Alcune ricerche scientifiche hanno dimostrato che il seno piccolo è preferito dagli uomini molto gelosi, mentre quelli che hanno bisogno di amore e protezione preferiscono un seno più prosperoso.