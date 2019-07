Scopri come tenere lontane le formiche con un rimedio semplice e naturale a base di limone.

Fonte: Istock

Con l’arrivo della bella stagione uno degli inconvenienti è dato dall’arrivo delle formiche. Questo problema tende a verificarsi maggiormente se si vive in campagna o si ha una casa con giardino ma seppur in misura minore è presente anche negli appartamenti di città.

Il problema è che quando le formiche arrivano tendono ad invadere tutto l’ambiente motivo per cui diventa indispensabile trovare dei rimedi in grado di debellarle e allontanarle per sempre. Se non si vuole ricorrere ai classici pesticidi e se la situazione non è così grave da rendere indispensabile un intervento esterno, esiste un metodo pratico per tenerle almeno lontane da casa. Questo metodo, di cui probabilmente avrai già sentito parlare è il limone. Scopriamo quindi come renderlo un vero antidoto contro le formiche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Scorza di limone: ecco perché andrebbe usata tutti i giorni

Se ti interessano i rimedi naturali e tutto ciò per cui possono essere utili CLICCA QUI!

Limone contro le formiche, come funziona

Per allontanare le formiche sono tanti i rimedi naturali che possono esserci utili. Ci sono ad esempio l’aceto, il sale o i chiodi di garofano. E poi c’è il limone, probabilmente il più semplice e immediato da usare. Basta infatti spruzzare il suo succo nei punti di accesso alla casa per far si che le formiche cambino strada. Sembra infatti che il limone abbia la capacità di confonderle, portandole a fare dietro front e a tornare da dove sono arrivate.

E se le formiche sono testarde? In questo caso si può rincarare la dose ponendo delle fette di limone ricoperte di sale e pepe nero nelle loro vicinanze. In questo modo saranno ancora più propense a cambiare destinazione.

Inutile dire che il rimedio più efficiente è come sempre la prevenzione. Se sai che le formiche potrebbero arrivare perché ogni anno tendono a farsi vedere è bene iniziare con il pulire per bene casa eliminando ogni traccia di cibo. Tenere zucchero, miele e alimenti dolci ben confezionati è un ottimo rimedio per non farle avvicinare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Stop ai pesticidi su frutta e verdura: come eliminarli

Un’altra soluzione può essere quella di capire se c’è un punto esatto dal quale arrivano ed eliminare ogni possibile formicaio. Questo potrebbe ad esempio trovarsi in giardino o nella terra di qualche pianta. Dopo aver controllato tutto si può lavare l’intera casa con del succo di limone che le terrà sicuramente ben distanti.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Cinque cibi che non dovresti mai comprare al supermercato

Leggi anche -> Cibi antinfiammatori: come curarsi mangiando

Leggi anche -> Perché le canzoni evocano ricordi e immagini specifici?