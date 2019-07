Scopri perché la scorza del limone andrebbe consumata tutti i giorni.

Che i limoni facciano bene è ormai risaputo per via delle tante proprietà che hanno e per la bevanda a base di acqua tiepida e limone che negli ultimi anni è diventata famosa.

Quello che non tutti sanno è che a far ancora più bene è una parte del limone che in molti tendono ad eliminare ovvero la scorza. La sua parte esterna è infatti quella che contiene in maggior quantità le proteine del limone, facendone di fatto una componente preziosa ed insostituibile del limone. Scopriamo quindi come usarla e perché non andrebbe mai buttata via.

Scorza del limone: i numerosi benefici

Come riportato anche dal sito fondazioneveronesi.it, la scorza del limone è la parte del limone in cui si trova il maggior quantitativo di vitamina C, ovvero la sostanza prima che rende il limone un alimento prezioso per mantenersi sani.

L’abitudine di eliminare la scorza del limone per ricavare direttamente il succo è quindi errata. La scorza andrebbe usata esattamente come il resto del limone. Grattugiata all’interno delle insalate, oltre a donarvi freschezza ne facilita ad esempio l’assorbimento del ferro. Il suo sapore particolare la rende inoltre un ottimo ingrediente da aggiungere a primi e secondi piatti, purché ciò venga fatto a fine cottura, in modo da non disperdere parte delle sue proprietà con il calore. Ovviamente, al di là delle sue proprietà si rivela anche un ingrediente perfetto per dolci da forno. Inserita in dolci al limone o alla frutta ne potenzia infatti il sapore.

Ma vediamo esattamente per quali proprietà la scorza del limone viene considerata così valida.

È ottima per disinfiammare l’organismo

Contiene fibre

Aiuta ad assorbire il ferro presente in verdure a foglia verde e legumi

Il limonene in essa presente previene la crescita di determinati tumori come quello all’esofago

Aiuta a digerire

Attenzione. Ora che abbiamo capito perché la scorza del limone non andrebbe mai buttata è importante ricordare che se si intende usarla è necessario comprare limoni biologici in modo da evitare pesticidi e medicinali vari. Detto ciò, prima di usarla è sempre bene lavare i limoni con cura, magari facendo uso del bicarbonato o dello stesso succo di un limone.

